

Birçok insan için yılbaşı gecelerinin yemekleri, çeşit çeşit içecekleri, tatlıları, tuzluları ve yemişleri bol bol tüketmek anlamına geldiğini aktaran Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Demir, “İstatistikler aşırı yeme içmeye bağlı sorunlarla hem o gece hem de yılın ilk günü acil servislere başvuruların arttığını gösteriyor. Yılbaşı gecesi yiyeceklerin aşırı ve kontrolsüz tüketimi sağlıklı kişilerde bile bazı sorunlara neden olabiliyor. Bu nedenle diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalığı, gastrit ve ülser gibi kronik sağlık sorunu olanlar çok daha dikkatli olmalı” açıklamasında bulundu.







KURUYEMİŞLER DE YAĞ İÇERDİĞİ İÇİN TÜKETİME DİKKAT!







Yeme içmeye bağlı sorunlardan korunmak için kalori kısıtlamasına gidilmesi gerektiğini aktaran Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Demir, “Bunun için kalori içeriği fazla olan cips yerine kuruyemişler tercih edilebilir. Ancak kuruyemişlerin de çok masum olmadığı unutulmamalı, yağ içeriği yüksek olduğundan tüketim miktarına dikkat edilmeli. Bireysel faktörler göz önünde bulundurulmak kaydıyla 5-6 adet fındık, 5-6 adet badem, 2 ceviz, 10-15 kuru yaban mersini, 5-6 adet antep fıstığı tüketilebilir. Dikkat edilecek bir nokta da kuruyemiş ve meyvelerin tüketim saati. Kuruyemişlerin yemekten ortalama bir saat sonra yenmesinde fayda var. Ayrıca yemekten yaklaşık 2 saat sonra glisemik indeksi düşük meyveler tüketilebilir” açıklamasında bulundu.







KALORİ KISITLAMASINA SABAHTAN BAŞLANMALI







Kalori kısıtlamasına sabahtan başlamanın en doğrusu olduğunun altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Demir “Her gün olduğu gibi kahvaltı, öğlen yemeği ve ara öğünlerin mutlaka yapılmasına dikkat edilmeli ve öğün atlanmamalı. Ana yemek tavuk veya hindi olabilir. Yanında zeytinyağlılar ve salata tüketilmeli, pilav, makarna, börek gibi karbonhidratı yüksek besinlerden uzak durulmalı. Şerbetli tatlı yerine meyve tatlıları veya sütlü tatlılar tercih edilmeli. Yılın ilk saatlerini veya ilk gününü acil serviste geçirmek istemeyenler için yılbaşı sofrasında olması ve olmaması gereken besinleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Demir şöyle özetliyor:







* Güne sabah kahvaltıdan itibaren dikkat ederek başlayın. Süt + yulaf ezmesi veya süt + meyve veya 2 ince dilim tam buğday ekmeği + 1 dilim peynir ile yapılmış yağsız tost + mevsim yeşilliklerinden oluşan hafif bir kahvaltı ile güne başlayın.







* Öğle yemeği tercihinizi zeytinyağlı sebze yemeği + ayran + az çorba veya az çorba + salata gibi yine hafif besinlerden yana kullanın.







* Akşam için hazırlıklar hızla devam ederken ufak ara öğünlerinizin aklınızdan çıkmasına izin vermeyin. Ara öğünler akşam yemeğine aç oturmanızı engelleyerek akşam yemeğinde daha çabuk doyum sağlayacaktır.







* Yemekleri yavaş yavaş ve iyice çiğnemek ve yemekle beraber tüketilecek 1-2 su bardağı su daha çabuk ve az yiyerek doymanıza yardımcı olacaktır.







* Günün en önemli öğünü akşam yemeği: Akşam yemeğinin mutlaka karbonhidrat-protein ve yağdan dengeli bir öğün olmasına dikkat edin. Bunun için sofranızda 4 temel besin grubuna yer vermelisiniz. (et-süt-tahıl-sebze/meyve )



Kırmızı et yerine hindi-kaz-ördek-tavuk-balık tercih edin. Pişirme yöntemi olarak yağ ilave edilmeden ve ızgara-haşlama-buğulama-fırında veya yağsız tavada pişirme gibi sağlıklı yöntemler tercih edilmelidir.







* Olmazsa olmaz; hindi dolma. Hindi düşük kolesterol bakımından sağlıkla tüketilebilecek bir besindir. Yılbaşı sofralarında sıklıkla tercih edilen hindi dolma pirinç yerine bulgur ile hazırlayabilirsiniz.







* Yılbaşı sofralarında ve genel beslenmemizde şarküteri ürünlerine yer verilmemelidir.







* Sofrada pilav ve makarnaya mümkün olduğunca yer verilmemelidir.







* Olmazsa olmaz; mezeler. Meze olarak sebze ağırlıklı ve peynirle hazırlanmış az yağlı mezeler tercih edin.







* Yüksek yağ içerikli cipsler, çekirdekler, çikolatalar yerine ölçülü olmak koşuluyla sağlıklı tohumlar dediğimiz kuruyemişler, taze-kuru meyveler tüketin.







* Olmazsa olmaz; tatlı. Yemekten 1 saat sonra tüketilmelidir. Ağır ve şerbetli tatlılar yerine meyve ve süt tatlıları her zaman tercihiniz olsun.







* 1 Ocak'ta kahvaltıyı brunch şeklinde yapın. Güne ara öğünlerle devam edip, akşam yemeğini erken saatlerde yapın.







* Erken uyuyun. Bütün gece yiyecekleri sindirmekle uğraşarak yorulan midenizi ve bedeninizi mutlaka dinlendirin. Bedeninizi dinlendirmek için açık havada 30-40 dakikalık yürüyüşler yapın.







* Midenizi rahatlatmak için rezene ve anason, bedenin dinlenmesi için ise melisa, papatya gibi bitki çayları tercih edin. Vücudu toksiklerden arındırmak için yeterli miktarda su tüketimine dikkat edin.







kaynak:habertürk