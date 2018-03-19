YILANLARA FISILDAYAN ADAMIN SONUNU KRAL KOBRA GETİRDİ
Dünya'nın önde gelen yılan terbiyecilerinden biri olan Malezyalı Ebu Zarin Hüssin, önceki gün bir kral kobra tarafından ısırılarak hayatını kaybetti.
Dünya'nın önde gelen yılan terbiyecilerinden biri olan ve yılanlarla iletişime geçerek onları uysallaştıran Malezyalı Ebu Zarin Hüssin, bir kral kobranın saldırısına uğradı. Zehirlenen Hüssin olay yerinde hayatını kaybetti.
YILANLAR ÜLKEDE BÜYÜK SORUN
Malezya'daki yılan sorunu en çok bölgede yaşayanları zor durumda bırakıyor. Öyle ki Malezyalılar bazen evlerinde bazen de iş yerlerinde yılan bulabiliyor… Bu sebeple ilk yardım ve itfaiye ekipleri bünyesinde yılanlarla mücadele eden birimler oluşturuluyor.
YILANLARLA MÜCADELENİN BAŞINDAYDI
Bu birimlerden birinin başında da 33 yaşındaki Ebu Zarin Hüssin vardı. Hüssin, kariyeri boyunca yüzlerce yılanı öldürmeden toplayarak bölgede nam salmış bir isimdi. Yılanlarla iletişime geçerek onları sakinleştirmenin yöntemini bulan Hüssin, önceki gün ülke basınının gündemindeydi.
KRAL KOBRA ISIRINCA HAYATA VEDA ETTİ
Malezya'da düzenlenen " Yetenek Sizsiniz Asya" bile yarışan ve bir yıldız olarak ünlenen Hüssin, gittiği bir evde yakaladığı bir yılan tarafından ısırıldı. Kısa süre sonra ilk yardım ekipleri olay yerine gelse de yılanın zehri genç adamın vücuduna yayıldı. Hüssin hakkında konuşan arkadaşları, "Yılanlarla çok iyi anlaşıyordu. Çok defa yılanlar tarafından ısırıldı ama hiçbirinde bu kadar büyük bir kral kobra tarafından ısırılmamıştı" dedi.
Kaynak: Sözcü
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere Başbakanı May: Rus Ajan Sinir Gazıyla Öldürüldü, Büyük İhtimalle Sorumlu Rusya
- Kopan Bacağını Kafasının Altına Koyup İki Saat Beklettiler
- Bebeğine Fazla Gelen Sütünü Erkeklere Satarak Para Kazanıyor
- Aldatıldığını Facebook'tan Öğrendi, Gelinliğini Ateşe Verdi
- Soyunma Kabinlerindeki Kadınların Görüntülerini Çalan Hacker Yakalandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar