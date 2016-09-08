

‘Yılan burcu' adlı yeni bir burcun eklendiği ve burçların değiştiği konuşuldu. Ancak bu iddianın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.







Mevsimlere göre







Son dönemde NASA tarafından yapıldığı iddia edilen açıklama nedeniyle özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından yeni bir burç eklenmesi sebebiyle çoğu kişinin burçlarının değiştiği ifade ediliyor. Ancak ‘Yılan burcu' olarak anılan burç kimi astronomlar tarafından kabul edilse de bu durum burçların yer değiştirmesine sebep olmuyor. 2002'den beri sık sık gündeme gelen iddianın gerçeği yansıtmamasının nedeni ise burç haritasının yıldızların sıralanmasına göre değil, coğrafi konuma ve mevsimlere göre düzenlenmiş olması.







‘Özellikle sunuluyor'







Bu haberler biteviye hale gelen astroloji karşıtı bir lobinin kullandığı çarpıtmalar. Kendinize şu soruyu sorarak başlayabilirsiniz: 360 dereceyi 13'e tam olarak bölebilir misiniz? 2 bin yıl önce Zodyak yani burçlar kuşağı eski Yunanlılar tarafından son halini aldığında 360 dereceyi tam olarak bölen ve aynı zamanda takvimi de yaratan 12 burca, 12 aya bölündü. Akrep ve Yay burçları arasında sadece küçük bir bölümü yer alan Yılancı takımyıldızı bunun dışında bırakıldı. Astrolojik teori takımyıldızlara yer vermekle beraber, gerçekte sayısal uyuma dayalı. Bu tür ifadelerin konuyu tamamen çarpıtarak astrolojiyi ısrarlı biçimde kötülemeye çalışanların sürekli olarak başvurdukları haberlerdir.