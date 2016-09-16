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yıl sonuna doğru 100 milyon iphone 7 satışına ulaşabilir

YIL SONUNA DOĞRU 100 MİLYON İPHONE 7 SATIŞINA ULAŞABİLİR

İPhone 7 Apple tarafından tanıtılmasından kısa bir süre sonra olduğundan çok daha fazla ilgi gördü. Gelen ön siparişlerin şirketin tahmin ettiğinden çok daha fazla olması yüzlerin gülmesine neden oldu.

Tarih : 16 Eylül 2016, 09:28
Puan Ver : Yıl Sonuna Doğru 100 Milyon İphone 7 Satışına Ulaşabilir(6/10)8


İPhone 7 Apple tarafından tanıtılmasından kısa bir süre sonra olduğundan çok daha fazla ilgi gördü. Gelen ön siparişlerin şirketin tahmin ettiğinden çok daha fazla olması yüzlerin gülmesine neden oldu.



7 Eylül tarihinde yeni akıllı telefonu İPhone 7 tanıtımıyla birçok kişinin ilgisini üzerine çeken Apple, ön siparişleri açarak müşteri kitlesini oldukça memnun etti. 16 Eylül tarihinde satışa çıkacak olan İPhone 7 rekor bir ön sipariş almayı başardı. Şirketten yapılan açıklamada Jet Black sürümünün tükendiği söylendi.



Bu olumlu gelişmeler sonrasında Apple ise hedeflerini daha yükseye taşıyarak yıl sonuna kadar 100 milyon satış rakamına ulaşmayı umuyor. Apple tarafından gelen bilgilere göre ilk parti olarak İPhone 6s sayısından daha az sipariş geldiği bilgisiydi. Ama gelen bu son rakamlar firmayı heyecanlandırdı.



Piyasada olduğu gün  iPhone 7 Jet Black modeli stok sıkıntısından dolayı belirli bir süre mağazalarda olamayacak. Ama Apple tarafından gelen bilgilere göre kısa zamanda stok sıkıntısının üstesinden gelineceği görülüyor.



Sonuç olarak akıllı telefon piyasasında yine adından söz ettirecek gibi gözüküyor dünya devi teknoloji şirketi.








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