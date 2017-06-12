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yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.55'e çıktı

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 9.55'E ÇIKTI

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.55'e çıktı

Tarih : 12 Haziran 2017, 16:31
Puan Ver : Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 9.55'e Çıktı(5/10)3


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (MB) Beklenti Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.55'e ve büyüme beklentisi de yüzde 3.4'e yükseldi.



MB Haziran ayı Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında bir önceki anket döneminde yüzde 9.53 olan yıl sonu enflasyon (TÜFE) beklentisi yüzde 9.55'e yükseldi. Buna karşılık, 12 ay sonraki TÜFE beklentisi yüzde 8.41'den bu anket döneminde yüzde 8.32'ye düştü.



Bir yıl sonra dolar beklentisi 3.90 lira



Ankette dolar kuru beklentisi sorusuna verilen yanıtlara göre bir önceki anket döneminde 3.80 lira olan 2017 yıl sonu dolar beklentisi bu anket döneminde 3.76 liraya geriledi. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi de 3.94 liradan 3.90 liraya geriledi.



Cari açık



Bir önceki anket döneminde 35.6 milyar dolar olan 2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bu anket döneminde 35.8 milyar dolara yükseldi. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 38.3 milyar doları ve 38.7 milyar doları olarak gerçekleşti.



 



kaynak:hürriyet








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