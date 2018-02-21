YIKIM SIRASINDA ÇÖKEN BİNANIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
istanbul Kadıköy'de bir sürücü, yıkım sırasında çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sürücünün tehlikeyi atlatma anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Kadıköy'de bir binanın yıkımı sırasında bir sürücünün tehlike atlatması saniye saniye kameraya yansıdı. Çevre güvenliği alınmadan yapılan yıkımda büyük bir gürültüyle kopan moloz parçaları, sokaktan geçen aracın üstüne düştü.Yıkım yapılırken sokaktan geçen kimsenin olmaması olası faciayı önledi.
BİNA KONTROLSÜZ ŞEKİLDE YIKILDI
Olay, dün akşam saatlerinde Fenerbahçe, Tunaman Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın yıkımı için çalışan iş makinasının darbesiyle, binanın iki katı kontrolsüz bir şekilde yıkıldı. O sırada sokağa giren bir otomobil, tehlike atlattı. Otomobilin üzerine moloz parçaları düşerken bu anlar yoldan geçmekte olan bir kişinin telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
"RANT UĞRUNA İNSAN HAYATINI HİÇE SAYIYORLAR"
Bir mahalleli, "Tehlikeli ve normlara uygun yıkım yapılmıyor. Yıkım yapıldıktan sonra devamında aynı şeyler izlenmiyor. Hafriyat kamyonları çamurlu şekilde sokakta devam ediyor. Sadece çamur sokak kirliliği değil, aynı zamanda arabaların kaymasına ve kazalara sebebiyet veriyor. Araba kazası bir şeklide maddi olarak kurtulur ama önünde insan varken araba duramadığında bu araba değil kamyon olduğunda çok daha büyük sorunlara sebebiyet veriyor. Şikayetçiyim. Oturduğum bina yapılırken bende büyük ihtimal etrafa zarar verdim. Ama bu kadar vahşice ve bu kadar rant uğruna insan hayatını hiçe sayarak bir zarar verildiğini zannetmiyorum o dönem. Bu kimin izni ile oluyor, kimin göz yumması ile oluyor? Veballeri boyunlarına artık" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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