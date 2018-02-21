Tarihinde ilk kez son 16 turuna kalma başarısı gösteren temsilcimiz Beşiktaş Almanya'da Bayern Münih'e konuk oldu.

MAÇA BAYERN MUNIH ETKİLİ BAŞLADI

Karşılaşmanın 9. dakikasında seza sahası sol çaprazında topla buluşan Fransız yıldız Coman açısını düzelttikten sonra uzak köşeye sert bir şut çıkardı fakat Fabri topun ağlarla buluşmasını engelledi.

VIDA BEŞİKTAŞ'I 10 KİŞİ BIRAKTI

Mücadelenin 15. dakikasında seza sahası önünde topla buluşan Lewandowski, Fabri ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Vida'nın müdahalesi ile yerde kalınca maçın hakemi Hırvat yıldız Vida'yı kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi. Beşikşta2ın tecrübeli futbolcusu oyun alanını terk ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

BAYERN MUNİH 42. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ

Sol kanattan Coman'ın sürdüğü top Alaba'dan sekip Müller'in önünde kaldı. Alman futbolcu yakın mesafeden topu ağlara gönderdi ve takımını temsilcimiz Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Bayern Münih soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

52. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'nin geriye çevirdiği topa Bayern Münih'in genç yıldızı Coman sert vurdu ve takımını temsilcimiz karşısında 2-0 öne geçirdi.

TOMAS MULLER YENİDEN SAHNEDE

Mücadelenin 66. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Kimmich'in ortasına Tomas Müller ön direkte dokundu ve durumu 3-0'a getirdi.

LEWANDOWSKI FARKI 4'E ÇIKARDI

Ceza sahası dışında topla buluşan Hummels sert bir şut çekti. Fabri'nin sektirdiği meşin yuvarlağı Robert Lewandowski ağlarla buluşturdu: 4-0

ROBERT LEWANDOESKİ SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşmanın 88. dakikasında Tomas Müller'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lewandowski ağları bir kez daha sarstı ve maçın skorunu belirledi: 5-0.

Kaynak: haberinburada