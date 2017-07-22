Abd'de Katliam Gibi Olay! Otoparktaki Römorkta 8 Kişi Ölü Bulundu
Beşiktaş, Amerika'dan Bedavaya Transfer Yapıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü
Çocuğu Tuhafiyeye Bırakıp Kaçan Kadın, Bakıcısı Çıktı
Anadolu Mandasına Yeni Eş Geliyor: Murrah Mandaları
Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç, Yürüyerek Geldiği Hastanede Öldü
Bartın'da Plajdaki Kadınları Çeken Sapık Gözaltına Alındı
G.Saray'ın Hocası Igor Tudor, Takımdan 9 Kişinin Gönderilmesini İstedi
Chp Eski Milletvekili İhsan Kalkavan Vefat Etti
Ankara'da Doğalgaz Borusu Patladı! Alevler 10 Metre Yükseliğe Ulaştı
Tff 3. Lig Ekibi Tekirdağspor, 3 Günde 22 Futbolcu Transfer Etti
9 Yaşındaki Katarlı Çocuk, Ailesi Yemek Yerken Uludağ'da Kayboldu
Volkswagen'e Emisyon Davasında 125 Milyon Dolar Ceza Verildi
Erdoğan'dan Abd'ye Ypg Tepkisi: Ha Ali Ha Veli, Dostlar Birbirini Aldatmamalı
Büyükada'daki Toplantı Soruşturmasında 2 Tutuklama
Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-İ Aksa Çağrısı
Hande Ataizi'ni Tokatlayan Sevda Demirel'in Öfkesi Hala Geçmemiş
Çanakkale'de Deprem, Halkı Sokağa Döktü
Serhat Akın, Pişmanım Deyip Survivor Panoroma'yı Yerden Yere Vurdu
Vıp Saç Ekimi İçin İstanbul'a Gelen İngiliz, Parası Alınıp Sokağa Atıldı

Yıkık köprüye belediye el atmayınca vatandaş ölüm yolculuğuna başladı

YIKIK KÖPRÜYE BELEDİYE EL ATMAYINCA VATANDAŞ ÖLÜM YOLCULUĞUNA BAŞLADI

Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırını çizen Karaçay üzerinde bulunan ve 2015 yılındaki sel felaketinde çöken köprü tehlikeye rağmen kullanılmaya devam ediyor.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 18:10
Puan Ver : Yıkık Köprüye Belediye El Atmayınca Vatandaş Ölüm Yolculuğuna Başladı(7/10)3

Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırını çizen Karaçay üzerinde bulunan ve 2015 yılındaki sel felaketinde çöken köprü tehlikeye rağmen kullanılmaya devam ediyor. Köprünün kısa sürede ihalesinin yapılarak yeniden inşa edileceği belirtildi.

VATANDAŞLAR ÇÖKEN KÖPRÜ ÜZERİNDE HALA ULAŞIMA DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Kaş İlçesi ile Muğla'nın Seydikemer İlçesi sınırlarını çizen Karaçay üzerindeki köprü 2015 yılı ocak ayındaki sel felaketinde çöktü. Ayakları çöken köprü bir ara ulaşıma kapatılırken, daha sonra vatandaş köprü ağzına konulan kayaları kaldırarak yeniden kullanmaya başladı.AĞIR İŞ MAKİNALARI VE KAMYONLAR DA BU YOLU KULLANIYOR

Aradan geçen sürede köprünün ayakları neredeyse Karaçay'ın yatağına yapışırken, başta Seydikemer'e bağlı Korubükü Mahallesi sakinleri olmak üzere çöken köprüyü yöre halkı kullanmaya devam ediyor. Ağır iş makineleri ve kamyonlar da bu yolu kullanıyor.1,5 AY İÇİDE İHALE YAPILARAK KÖPRÜNÜN YAPIMINA BAŞLANACAK

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Köprünün yapımı için Antalya ve Muğla büyükşehir belediyeleri ile Kaş ve Seydikemer belediyeleri olarak dörtlü protokol yaptık. Köprü kısa sürede ihaleye çıkacak. İhaleyi Muğla'nın Seydikemer Belediyesi yapacak. Köprünün finansmanı Antalya ve Muğla büyükşehir belediyeleri karşılayacak. Önümüzdeki 1- 1.5 ay içinde ihalenin yapılarak köprünün yapımına başlanacak. Bu köprü Kaş ve Seydikemer'e bağlı bölgedeki yerleşim birimleri için çok önemli" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yıkık  Köprüye  Belediye  El  Atmayınca  Vatandaş  Ölüm  Yolculuğuna  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER