

Bakan Arslan, yaptığı açıklamada, yüksek hızlı trenin, Türkiye nüfusunun yüzde 40'ının yaşadığı kentlere ulaştığını ifade ederek, her geçen gün artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için set temininin zorunlu olduğunu belirtti.







Yolcu yoğunluğu arttıkça yüksek hızlı tren setlerine olan ihtiyacın da arttığını belirten Arslan, "YHT setlerini dış piyasadan temin edilme süreci belirli bir zamanı gerektirmektedir. İhale süreçleri, araçların üretimi, test edilmesi gibi aşamalar aylar değil, yılları gerektiren bir süreçte olmaktadır." diye konuştu.







YOĞUNLUK DİKKATE ALINARAK SEFERLER ARTIRILDI







Geçen yıl temin edilen yüksek hızlı tren setleri teslim alındıkça seferlerin artırılmasının mümkün hale geldiğini anlatan Arslan, "Teslim alınan altı setin hizmete verilmesiyle tüm YHT hatlarında yolcu yoğunluğu dikkate alınarak YHT sefer sayıları artırıldı. Buna göre Ankara-İstanbul arasında günde toplam 12 olan sefer sayısı 14'e, Ankara-Eskişehir 10'dan 12'ye, Ankara-Konya 14'den 20'ye çıkarıldı. Konya-İstanbul arasında ise aynı şekilde 4 sefer yapmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.







kaynak:sabah