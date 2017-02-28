Serdar Ortaç'ın Eşinden Olay Paylaşım!
Galatasaray, Şubat'ta Buz Tuttu
Yht'lerin Sefer Sayıları Artıyor
Trump 'suçluyu' Buldu: Bu İşin Arkasında Obama Var
Bakanlık, 81 İle Referandum Genelgesi Gönderdi
Erdoğan'dan Karargah Rahatsız Haberi İçin Flaş Yorum
İhale Teklifinde Sıfırları Yanlışlıkla Fazla Atınca...
Türkiye'nin En Büyük Duruşma Salonundaki Dava Başlıyor
Mhp Lideri Bahçeli: Türk Milleti Darbelerden Çok Çekti
Aç Kalan Kurtlar İşyerinin Önüne Bağlı Köpeği Yedi
Moto G5 Kutu İçeriği Ortaya Çıktı!
İşte Mass Effect Andromeda Sistem Gereksinimleri
Zenfone 3 Zoom Çıkış Tarihi Ertelendi
Nintendo Switch'in Batarya Ömrü Ne Kadar?
Huawei P10, 6 Farklı Renk Seçeneği İle Geliyor
İşte Mwc'de Tanıtılacak Yeni Xperia Modelleri
2016'da 35 Milyon Nokia Satıldı!
10 Yıl Çalışana Emeklilik Fırsatı
Eşine 30 Saniye İçin 500 Bin Dolar Teklif Edildi
Ankara'daki Fetö Soruşturmasında Tutuklama

yht'lerin sefer sayıları artıyor

YHT'LERİN SEFER SAYILARI ARTIYOR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Yüksek Hızlı Tren hatlarında günde 40 olan sefer sayısının 10 Mart'tan itibaren 50'ye çıkarılacağını bildirdi.

Tarih : 28 Şubat 2017, 12:33
Puan Ver : Yht'lerin Sefer Sayıları Artıyor(6/10)5


Bakan Arslan, yaptığı açıklamada, yüksek hızlı trenin, Türkiye nüfusunun yüzde 40'ının yaşadığı kentlere ulaştığını ifade ederek, her geçen gün artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için set temininin zorunlu olduğunu belirtti.



Yolcu yoğunluğu arttıkça yüksek hızlı tren setlerine olan ihtiyacın da arttığını belirten Arslan, "YHT setlerini dış piyasadan temin edilme süreci belirli bir zamanı gerektirmektedir. İhale süreçleri, araçların üretimi, test edilmesi gibi aşamalar aylar değil, yılları gerektiren bir süreçte olmaktadır." diye konuştu.



YOĞUNLUK DİKKATE ALINARAK SEFERLER ARTIRILDI



Geçen yıl temin edilen yüksek hızlı tren setleri teslim alındıkça seferlerin artırılmasının mümkün hale geldiğini anlatan Arslan, "Teslim alınan altı setin hizmete verilmesiyle tüm YHT hatlarında yolcu yoğunluğu dikkate alınarak YHT sefer sayıları artırıldı. Buna göre Ankara-İstanbul arasında günde toplam 12 olan sefer sayısı 14'e, Ankara-Eskişehir 10'dan 12'ye, Ankara-Konya 14'den 20'ye çıkarıldı. Konya-İstanbul arasında ise aynı şekilde 4 sefer yapmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Yht  Lerin  Sefer  Sayıları  Artıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER