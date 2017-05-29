Fenerbahçe Bayrağı Köprüye Yeniden Asıldı
İran Dışışleri Bakanlığı'ndan Flaş Türkiye Açıklaması!
Diyarbakır'da 4 İlçede Terör Operasyonu
Rakka'da 48 Saatte 70 Sivil Öldü!
Ygs'ye Kol Saati İle Giren Öğrenci Hakkında Karar!
Borsa Haftaya Yükselişle Başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesinde Grev Kararı!
Cavcav'dan Transfer Açıklaması
Bu Mahallenin Muhtarı Soyadı Gibi Hamarat
Ünlü Sanatçı Serdar Ortaç'a Dava Açtı
Diyarbakır'da Büyük Operasyon
Dikkat! Size De Tip-2 Diyabet Teşhisi Konulmuş İse...
Nusret, 2 Milyon Dolara Zorlu Center Residence'dan Ev Aldı
Satış İhalesine Kimse Katılmadı
Ab İle İlişkilerde 'yeni Dönem'!
Kanser Mücadelesine Sanat Motivasyonu
Acil Serviste Dehşet!
Numan Kurtulmuş'tan Ohal Komisyonu Açıklaması
Suriyeli Aşiretler, Pyd'ye Karşı Harekete Geçiyor
Ab'den Flaş Türkiye Açıklaması

ygs'ye kol saati ile giren öğrenci hakkında karar!

YGS'YE KOL SAATİ İLE GİREN ÖĞRENCİ HAKKINDA KARAR!

Ankara 12. İdare Mahkemesi, YGS sınavına kol saati ile girdiği tespit edilerek sınavı iptal edilen öğrencinin şikayetinde, emsal olacak bir karar verdi

Tarih : 29 Mayıs 2017, 16:36
Puan Ver : Ygs'ye Kol Saati İle Giren Öğrenci Hakkında Karar!(6/10)6


12 Mart'ta yapılan YGS sınavına ilişkin önemli bir karar çıktı. Üzerinde kol saati, küpe ve kolye olan hiçkimse güvenlik gerekçesiyle sınava alınmadı ancak bir öğrenci gözden kaçtı. Sınava kol saati ile girdi. YÖK öğrencinin sınavını iptal etti, öğrenci konuyu mahkemeye taşıdı. Öğrenci, kararın hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu söyleyerek yürütmenin durdurulmasını talep etti.



MAHKEMEDEN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR



Başvuruyu değerlendiren Ankara 12. İdare Mahkemesi emsal niteliğinde bir karar imza attı. YÖK'ün güvenlik önlemlerinin amacının kopya çekilmesinin önlenmesi olduğu belirtildi ve kol saati takmanın kopya çekildiğini göstermeyeceği dile getirildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Ygs  Ye  Kol  Saati  İle  Giren  Öğrenci  Hakkında  Karar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER