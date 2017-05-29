YGS'YE KOL SAATİ İLE GİREN ÖĞRENCİ HAKKINDA KARAR!
Ankara 12. İdare Mahkemesi, YGS sınavına kol saati ile girdiği tespit edilerek sınavı iptal edilen öğrencinin şikayetinde, emsal olacak bir karar verdi
12 Mart'ta yapılan YGS sınavına ilişkin önemli bir karar çıktı. Üzerinde kol saati, küpe ve kolye olan hiçkimse güvenlik gerekçesiyle sınava alınmadı ancak bir öğrenci gözden kaçtı. Sınava kol saati ile girdi. YÖK öğrencinin sınavını iptal etti, öğrenci konuyu mahkemeye taşıdı. Öğrenci, kararın hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu söyleyerek yürütmenin durdurulmasını talep etti.
MAHKEMEDEN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR
Başvuruyu değerlendiren Ankara 12. İdare Mahkemesi emsal niteliğinde bir karar imza attı. YÖK'ün güvenlik önlemlerinin amacının kopya çekilmesinin önlenmesi olduğu belirtildi ve kol saati takmanın kopya çekildiğini göstermeyeceği dile getirildi.
kaynak:habertürk
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