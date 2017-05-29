

12 Mart'ta yapılan YGS sınavına ilişkin önemli bir karar çıktı. Üzerinde kol saati, küpe ve kolye olan hiçkimse güvenlik gerekçesiyle sınava alınmadı ancak bir öğrenci gözden kaçtı. Sınava kol saati ile girdi. YÖK öğrencinin sınavını iptal etti, öğrenci konuyu mahkemeye taşıdı. Öğrenci, kararın hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu söyleyerek yürütmenin durdurulmasını talep etti.







MAHKEMEDEN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR







Başvuruyu değerlendiren Ankara 12. İdare Mahkemesi emsal niteliğinde bir karar imza attı. YÖK'ün güvenlik önlemlerinin amacının kopya çekilmesinin önlenmesi olduğu belirtildi ve kol saati takmanın kopya çekildiğini göstermeyeceği dile getirildi.







kaynak:habertürk