Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

ygs'ye 1 dakika ile giremedi intihar etti

YGS'YE 1 DAKİKA İLE GİREMEDİ İNTİHAR ETTİ

2017 YGS'ye bir dakika geç kaldığı için giremeyen öğrenci canına kıydı. 2017 YGS'de bir dakikayla sınavı kaçıranlardan Büşranur Kalaycı, dün akşam saatlerinde yaşamına son verdi.

Tarih : 31 Mart 2017, 16:02
Puan Ver : Ygs'ye 1 Dakika İle Giremedi İntihar Etti(10/10)8


2017 YGS'ye bir dakika geç kaldığı için giremeyen öğrenci canına kıydı. 2017 YGS'de bir dakikayla sınavı kaçıranlardan Büşranur Kalaycı, dün akşam saatlerinde yaşamına son verdi.



 



kaynak:mymemur








Etiketler: Ygs  Ye  1  Dakika  İle  Giremedi  İntihar  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER