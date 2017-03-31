YGS'YE 1 DAKİKA İLE GİREMEDİ İNTİHAR ETTİ
2017 YGS'ye bir dakika geç kaldığı için giremeyen öğrenci canına kıydı. 2017 YGS'de bir dakikayla sınavı kaçıranlardan Büşranur Kalaycı, dün akşam saatlerinde yaşamına son verdi.
2017 YGS'ye bir dakika geç kaldığı için giremeyen öğrenci canına kıydı. 2017 YGS'de bir dakikayla sınavı kaçıranlardan Büşranur Kalaycı, dün akşam saatlerinde yaşamına son verdi.
kaynak:mymemur
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