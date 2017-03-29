YGS'de 500 tam puan alarak 4 puan türünde Türkiye birincisi olan Ahsen Zeynep Kaya, ilk kez bu başarının elde edildiği Bingöl'ün gururu oldu. Kaya kente bir ilki yaşattı.



Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) sonuçları dün açıklandı. Türkiye birincisi olan Ahsen Zeynep Kaya, ilk kez bu başarının elde edildiği Bingöl'e büyük gurur yaşattı. YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6'da 500 tam puan yaparak 4 puan türünde Türkiye birincisi olmaya hak kazanan, özel bir okulda okuyan Kaya, başarısının mutluluğunu yaşıyor.



Sonuçların açıklanmasıyla ÖSYM Başkanı Ömer Demir, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger ve İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin telefonla arayarak Kaya'yı başarısından dolayı tebrik etti.







kaynak:milliyet