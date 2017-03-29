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ygs şampiyonu bingöl'den çıktı

YGS ŞAMPİYONU BİNGÖL'DEN ÇIKTI

YGS'de 500 tam puan alarak 4 puan türünde Türkiye birincisi olan Ahsen Zeynep Kaya, ilk kez bu başarının elde edildiği Bingöl'ün gururu oldu. Kaya kente bir ilki yaşattı.

Tarih : 29 Mart 2017, 13:33
Puan Ver : Ygs Şampiyonu Bingöl'den Çıktı(7/10)6


Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS)  sonuçları dün açıklandı. Türkiye birincisi olan Ahsen Zeynep Kaya, ilk kez bu başarının elde edildiği  Bingöl'e büyük gurur yaşattı.   YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6'da 500 tam puan yaparak 4 puan türünde  Türkiye birincisi olmaya hak kazanan, özel bir okulda okuyan Kaya, başarısının  mutluluğunu yaşıyor.  



Sonuçların açıklanmasıyla ÖSYM Başkanı Ömer Demir, Ak Parti Genel  Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger ve İl Milli  Eğitim Müdürü Kadri Engin telefonla arayarak Kaya'yı başarısından dolayı tebrik  etti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Ygs  Şampiyonu  Bingöl  Den  Çıktı    haber

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