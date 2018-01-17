YETKİLİLER, ZARA'NIN TÜRKİYE'DEN ÇIKACAĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALARI YALANLADI
Zara'nın Türkiye'deki mağazalarını kapatacağı ve ülkeden çıkacağı yönündeki iddiaları şirket yetkilileri kesin bir dille yalanladı.
İspanyol hazır giyim devi Zara'nın "Türkiye'deki mağazalarını kapatacağı ve ülkeden çıkacağı" yönündeki iddialar bazı basın yayın kuruluşlarında yer alırken, Zara yetkilileri bu iddiaları kesin bir dil ile reddetti.
"FAALİYETLER DEVAM EDECEK"
"Türkiye'deki mağazalarını kapatmayacaklarını ve ülkeden çıkma gibi bir planlarının kesinlikle olmadığını" belirten yetkililer, şimdiye kadar olduğu gibi aynı şekilde faaliyetlerine devam edeceklerinin altını çizdi.
20 YILDIR TÜRKİYE'DE
Dünya giyim devi 1998'den bu yana Türkiye'de Inditex Grup bünyesinde faaliyet gösteriyor. Grubun bünyesinde Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho ve Bershka gibi birçok ünlü marka da yer alıyor. Kaynak: Milliyet
Kaynak: haberinburada
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