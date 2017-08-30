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Yetiştirdiği Tazıları Araplara 200 Bin TL'ye Satıyor

YETİŞTİRDİĞİ TAZILARI ARAPLARA 200 BİN TL'YE SATIYOR

Şanlıurfa'da hobi olarak avcılığa başlayan Abbas Öztürk, 5 yıldır yetiştirdiği tazıları, yarışların yapıldığı Körfez ülkeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 200 bin liradan satıyor.

Tarih : 30 Ağustos 2017, 13:30
Puan Ver : Yetiştirdiği Tazıları Araplara 200 Bin Tl'ye Satıyor(6/10)2

Abbas Öztürk, babasında kalma tazı yetiştirme merakına hobi olarak başladı. Öztürk, tazıların Körfez ülkeleri ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde yarıştırıldığı ve değerli olduğunu öğrenince evinde baraka yaptı. Öztürk, yetiştirdiği tazıları, 5 yıldan bu yana başta Dubai olmak üzere Körfez ülkeleri, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne satıyor.

ET, SÜT VE MAMAYLA BESLİYOR

Evinde güvenlik kameralarıyla izlediği tazılarla, çocuk gibi ilgilenen Abbas Öztürk, Türkiye'de tazılar için at yarışları gibi pistleri yapılmasını istedi. Öztürk, şöyle dedi:

"Bölgemizde bulunan tazılarla daha önceden tavşan avına çıkıyordum. Daha sonra Suriye'den gelenler, bu tazıların çok değerli olduğunu söyleyince ilk başka bir tazıyı yüklü bir miktarda sattım. Daha sonra damızlık olarak tazı yetiştirmeye başladım. İyi bir tazı yavrusu aldım. Şimdi bu tazıma 200 bin lira fiyat biçtiler. 'Beyaz Şimşek' adını verdiğim tazım çok hızlı ve oldukça hareketli bir hayvandır. Tazılarla çocuklarımdan daha fazla zamanımı geçiriyorum. Günde en az 3 kere yemeğini veriyorum. Et, süt ve mamayla özel besliyorum."

"KÖPEK SATTIĞIM İÇİN BENİ AYIPLADILAR"

Şanlıurfa'da tazı ticaretine başlaması üzerine bazı kesimlerce önce yadırgandığını anlatan Abbas Öztürk, şöyle devam etti:

"Bu tepkiyi gösterenler, şimdi benim gibi tazı yetiştirmeye başladı. Bizim burada yetişen tazılar, Katar, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerinde tazılar için özel yarışlar düzenleniyor. Yarışmayı kazanan tazının sahibine büyük ödül veriliyor. Bu bölgenin tazıları oldukça hızlılar saatte 62 kilometreye kadar hızlı koşabiliyorlar."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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