

İyot eksikliğinin başlıca nedenleri şöyledir:







Denizden uzak karasalda yaşam



Yapılan araştırmalara göre denizdenuzak kalmış bölgelerde yaşayan insanlardadaha fazla guatr hastalığı gözlenmiştir. Deniz, iyot açısından oldukça zengindir.







Vejeteryan diyeti



Vejeteryanların proteinden eksik beslenmesi,vücudun iyot ihtiyacının giderilememesinesebep olur. Dolayısıyla tiroidhormonları sağlıklı çalışamaz.







Deniz ürünleri tüketmemek



Deniz mahsülleri iyot açısından oldukçazengin kaynaklardır. Haftada en az ikikez balık tüketimi hem omega asitleri, hemde iyot alımınızı destekler.







Karalahana ve kara turp



Ülkemizde bol miktarda yetişen karalahana ve kara turp, sağlığa pek çok faydasağlamakla beraber; vücudun iyot emiliminiengeller. Dolayısıyla sık sık kara lahanave kara turp tüketimi guatr hastalığınaneden olabilir.







İyotsuz tuz kullanımı



İyot eksikliğinin başlıca sebeplerindenbiri de iyotsuz tuz kullanımıdır. Ülkemizde1960'lı yıllardan itibaren iyot, sofratuzlarına ekleniyor. Dolayısıyla özellikleyemeklerde iyotlu tuz kullanılmalıdır.



İyot eksikliği erken evrede kendini göstermese de ilerleyen evrelerde birtakım semptomlarla karşımıza çıkabilir. Bu semptomlar şöyledir:



Saç dökülmeleri, tırnak kırılmaları



Sürekli üşüme hali



Kilo artışı



Ciltte kalınlaşma ve kuruluk



Kas ağrıları



Depresyon







kaynak:sabah