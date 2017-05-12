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yeteri kadar su içiyor musunuz?

YETERİ KADAR SU İÇİYOR MUSUNUZ?

İnsan bedeni, tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmek için günde en az 2 litre suya ihtiyaç duyar. Susuzluk durumunda, beyinden böbreğe tüm organlar olumsuz etkilenir

Tarih : 12 Mayıs 2017, 16:58
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Su, hem insan bedeni, hem de ekolojik dengenin devamı için hayati öneme sahip en önemli şeydir desek abartmış olmayız. Eminim birçoğunuz, insan bedeninin dörtte üçünün sudan oluştuğunu söyleyen birilerini duymuşsunuzdur. İnsan bedeni, yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirebilmek için gün boyu su kaybına (dehidrasyon) uğrar. İnsan bedeni, tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmek için günde 2-6 litre suya ihtiyaç duyar.



YEDİKLERİMİZİN SUYU DA SAYILMIŞ



Amerika'da bulunan The NationalBoard of Research, alınan her bir kaloriiçin bir mililitre su tüketilmesi gerektiğinitavsiye ediyor. Bu durumda, 2 binkalorilik diyetle beslenen biri için günlüksu ihtiyacının 2 litre olduğu söylenebilir.National Research Council of the U.S. tarafındanyayınlanan son kılavuz, günlük suihtiyacı için daha net rakamlar kullanmayıtercih etmiş. Yayınlanan rehber kılavuzagöre; erkekler günde 3.7, kadınlar (hamileve emzirme döneminde olmamak koşuluyla)günde 2.7 litre su tüketmeliler. Yediğimizbesinlerden aldığımız su miktarı da,bu hesaplamalar yapılırken dikkate alınmış.

ABD Enstitüsü (IOM); yaptığı araştırmalardaerkeklerin yüzde 43'ünün, kadınlarınise yüzde 41'inin günlük su tüketimlerinikarşılamadığını ortaya çıkarmıştır.Aynı araştırma, su tüketiminde yaş faktörünede dikkat çekti ve özellikle 50 yaş veüzeri kişilerin su tüketimi konusuna gerekliönemi vermediğini belirtti. Araştırmalaragöre yaşın ilerlemesi, günlük su tüketimialışkanlığında gerilemeyi beraberindegetiriyor. H2O yani su tüketimi vücudunuzunyağlanma, sindirim, bağışıklık vesıcaklık düzenine kadar pek çok fonksiyonakatkı sağlıyor. Ayrıca yeteri kadar(günde en az 2 litre) su tüketimi unutkanlığaiyi geliyor, psikolojiyi olumluyönde etkiliyor ve uyku düzeninisağlıyor.



 



kaynak:sabah








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