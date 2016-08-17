YETENEK SİZSİNİZ FİNALİSTİ FETÖ'DEN GÖZALTINDA
2009 ve 2012 yıllarında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan Hakan Akdoğan, Erciyes Üniversitesi'nde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Atalay Demirci'den sonra FETÖ soruşturması kapsamında bir Yetenek Sizsiniz yarışmacısı daha FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi, görevlisi ve personelinden 100 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.Erciyes Üniversitesi'nde gözaltına alınanlar arasında 'Yetenek Sizsiniz' yarışması finalisti Hakan Akdoğan da yer alıyor. Akdoğan, Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olararak çalışıyordu.
2009 yılında yarışmanın ilk sezonuna katılan Hakan Akdoğan, cimnastik ve akrobasi şovu yapmıştı ve yarışmanın en favori finalistlerinden olmuştu. Akdoğan, ilk sezonu 4. olarak tamamladı.
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