

Galerici Murat Karabova'yla aşk yaşadığı iddiasına açıklık getiren Salkım, bu sırada herkesten gizlediği bir gerçeğini anlattı.



"Murat(Karabova) çok eski dostum. Ben çok zor bir süreçten geçiyorum. 2 yıl önce yaşadığım boşanmanın travmasını hala atlatamadım. Çünkü Hakan'la (Eratik) hiç beklemediğim bir anda boşandık. Benim 5,5 yaşında bir kızım var. O dönem kanserin eşiğinden döndüm. Rahim kanseri teşhisi konuldu. Rahmim alındı. Karnımda 38 dikiş var. Çok zor günler geçirdim ama bunu kimseyle paylaşmadım. Benim başka dertlerim var yani..."







kaynak:hürriyet