YEŞİM SALKIM'DAN OLAY AÇIKLAMALAR
Dizi setlerine geri dönen pop müziğin güçlü sesi Yeşim Salkım, telefonla bağlandığı Duymayan Kalmasın programına olay açıklamalarda bulundu.
Galerici Murat Karabova'yla aşk yaşadığı iddiasına açıklık getiren Salkım, bu sırada herkesten gizlediği bir gerçeğini anlattı.
"Murat(Karabova) çok eski dostum. Ben çok zor bir süreçten geçiyorum. 2 yıl önce yaşadığım boşanmanın travmasını hala atlatamadım. Çünkü Hakan'la (Eratik) hiç beklemediğim bir anda boşandık. Benim 5,5 yaşında bir kızım var. O dönem kanserin eşiğinden döndüm. Rahim kanseri teşhisi konuldu. Rahmim alındı. Karnımda 38 dikiş var. Çok zor günler geçirdim ama bunu kimseyle paylaşmadım. Benim başka dertlerim var yani..."
kaynak:hürriyet
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