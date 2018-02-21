Çekimleri 3 yıl önce tamamlanan Eğreti Gelin Ladin, 13 Nisan'da vizyona girecek. Filmde Yeşim Salkım'ın kadın oyuncu İlkay Kayku ile öpüşme sahneleri çok ses getirecek gibi görünüyor.

Yazar Şükran Kozalı'nın 'Eğreti Gelinler' romanından sinemaya uyarlanan 'Eğreti Gelin Ladik'in başrollerinde Yeşim Salkım, Hakan Eren, Ali Ekberol, Sevinç Meşe, İlkay Kayku ve Şükran Kozalı var. Yeşim Salkım'ın cesur sahneleri filme damga vurdu

KADIN OYUNCULARIN ÖPÜŞMESİ ÇOK KONUŞULACAK

'Eğreti Gelin Ladik' filmi Yeşim Salkım, Hakan Eren, Ali Ekberol, Sevinç Meşe, İlkay Kayku ve Şükran Kozalı gibi isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor. Oyuncu İlkay Kayku ve Yeşim Salkım'ın sahneleri büyük yankı uyandıracak.

3 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞTİ

Zaim Güvenç ile Deniz Güvenç'in yönettiği film, 2015'te çekildi. 3 yıllık rötarından ardından 13 Nisan'da vizyona girecek. Atıf Yılmaz imzalı 2004 yapımı 'Eğreti Gelin'de ise Nurgül Yeşilçay, Onur Ünsal, Müjde Ar, Fikret Hakan ve Füsun Demirel oynamıştı.

Kaynak: haberinburada