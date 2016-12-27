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yeşim salkım: gülben'le hesabımız öbür dünyada

YEŞİM SALKIM: GÜLBEN'LE HESABIMIZ ÖBÜR DÜNYADA

Şarkıcı Yeşim Salkım 'Renkli Sayfalar' canlı yayınına bağlandı ve Gülben Ergen'le ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Tarih : 27 Aralık 2016, 12:27
Puan Ver : Yeşim Salkım: Gülben'le Hesabımız Öbür Dünyada(5/10)3



Yeşim Salkım kendi programında Türkiye'nin en zengin işadamlarından Hakan Uzan'la evliliği sürecinde aldatıldığını bir örnek üzerinden itiraf etmişti.




Renkli Sayfalar'da üstü kapalı bahsi geçen kişinin Gülben Ergen olduğu iddia edilmişti.




HESABIMIZ MAHŞERE



Yeşim Salkım programa bağlanarak Gülben Ergen'le isminin yan yana anılmasını istemediğini söyledi. Salkım, o dönem birden fazla aldatılma yaşadığını ve bahsi geçen konuşmada isim vermediğini söyledi."O dönem eski eşimin hayatına giren kimseyle adımın yana yana gelmesini istemiyorum. Gülben Ergen'le hesabımız öbür dünyada" diyen şarkıcı  "Allah ikimizin de yolunu açık etsin" dedi.



 



kaynak:habertürk











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