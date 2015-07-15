

Ayrılığın ardından Yeşim Salkım bir basın açıklaması yaparak, Eratik ile 'dost' olarak yeni bir hayata başladıklarını belirtti.







Salkım, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Değerli basın mensubu arkadaşlarım Bugün 8 senelik beraberliğimize son vermiş bulunuyoruz. Bugüne kadar evliliğimize göstermiş olduğunuz anlayış ve saygıyı bundan sonrada göstereceğinizi umuyorum ve diliyorum.



Bundan böyle Ada'nın annesi ve babası olarak , birbirimizin en yakın dostu olarak yeni bir hayata başlıyoruz. Bu yolda her türlü zorluk ve güzellikleri yine birlikte aşacağız. Şimdiden anlayışınıza teşekkürler. Sevgi ve Saygılarımla.







Yeşim Salkım, eşi Hakan Eratik'le ayrılık kararının duyulmasının ardından Instagram hesabından eşi ve çocuklarıyla yılbaşında çekilen fotoğrafını paylaştı ve altına "Hoşçakal yol arkadaşım... hoşçakal..." notunu düştü.







Yeşim Salkım ile Hakan Eratik, dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamış sürpriz bir kararla nikah masasına oturmuştu.