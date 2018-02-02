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Yeşim Salkım, Arkadaşı Seren Serengil'i Köpeğe Tecavüz Eden Dedeyle Savundu

YEŞİM SALKIM, ARKADAŞI SEREN SERENGİL'İ KÖPEĞE TECAVÜZ EDEN DEDEYLE SAVUNDU

Şarkıcı ve sunucu Yeşim Salkım sosyal medya hesabından Seren Serengil'e verilen 3 günlük hapis cezasını eleştirirken, köpeğe tecavüz eden dedeyi örnek gösterdi.

Tarih : 02 Şubat 2018, 16:30
Puan Ver : Yeşim Salkım, Arkadaşı Seren Serengil'i Köpeğe Tecavüz Eden Dedeyle Savundu(8/10)4

Şarkıcı ve sunucu Yeşim Salkım sosyal medya hesabından Seren Serengil'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KANUN TASARISINI ELEŞTİRDİ

Seren Serengil'in üç günlük zorlama hapsini yatmak üzere cezaevine girmesinin ardından Serengil'in annesini aradığını söyleyen Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla hem kanun tasarısını eleştirdi hem de Seren'in annesinin gönderdiği mesajı takipçileriyle paylaştı.

KÖPEĞE TECAVÜZ EDEN DEDEYİ ÖRNEK VERDİ

Aracında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Salkım, şu ifadeleri kullandı: "Buradaki asıl sorun köpeğe bile cinsel şiddet uygulayan 80 yaşındaki dedeye ev hapsi veren, içeri atmayan yasa tasarısındadır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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