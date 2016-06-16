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YEŞİLİN İSYANI! APARTMANIN DÖRDÜNCÜ KATINDAN İNCİR AĞACI FIŞKIRDI


YEŞİLİN İSYANI! APARTMANIN DÖRDÜNCÜ KATINDAN İNCİR AĞACI FIŞKIRDI
Tarih : 16 Haziran 2016, 11:35
Puan Ver : Yeşilin İsyanı! Apartmanın Dördüncü Katından İncir Ağacı Fışkırdı(7/10)4


Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir apartmanın dördüncü katında cephe yüzeyinde büyüyen incir ağacı görenleri hayrete düşürdü.

İlçe merkezi Terme Caddesi'nde yer alan beş katlı çiçek Apartmanı'nın dördüncü katında, sıvanmamış dış cephe yüzeyinde incir ağacı büyüdü. Kiriş yakınında beton üzerinde büyüyen ve meyve de veren ağaç, görenlerin dikkatini çekiyor.



Boyu yaklaşık iki metreyi bulan incir ağacının betonun içinde nasıl büyüdüğü merak konusu olurken, apartman sakinlerinden Ersin Özkurt, yaklaşık 3-4 yıldır ağacın beton üzerinde büyümesini izlediklerini, görenlerin tekrar bakarak bu duruma şaşırdığını anlattı.



Binanın dış cephesinde yetişen ağacın meyvelerinin nasıl toplanacağı ise kara kara düşünülüyor. Apartman sakinleri ise incir ağacının betonun içinde daha ne kadar büyüyeceğini merak ediyor.








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