YEŞİLÇAM'IN USTA OYUNCUSU HAYATINI KAYBETTİ
Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Mahmut Hekimoğlu tedavi gördüğü hastanede bu akşam hayatını kaybetti.
Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Mahmut Hekimoğlu tedavi gördüğü hastanede bu akşam hayatını kaybetti. Nuri Alço, vefat haberini doğruladı, "Az önce kaybettik. Çok üzgünüm" dedi. Mahmut Hekimoğlu, 2014 yılında prostat kanserine yakalanmış, önceki gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncunun cenazesinin pazar günü öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.
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