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yeşilçam'ın usta ismi hastaneye kaldırıldı!

YEŞİLÇAM'IN USTA İSMİ HASTANEYE KALDIRILDI!

Devekuşu Kabare'nin önemli oyuncularından 71 yaşındaki usta oyuncu Nezih Tuncay hastaneye kaldırıldı. Ses sanatçısı Onur Akay, ünlü oyuncu Nezih Tuncay için dua istedi.

Tarih : 11 Şubat 2016, 12:16
Puan Ver : Yeşilçam'ın Usta İsmi Hastaneye Kaldırıldı!(9/10)10


Tuncay'ın hastaneye kaldırıldığını Twitter hesabından duyuran ses sanatçısı Onur Akay, paylaştığı fotoğraflarla Türkiye'de emektar oyuncuların problemlerini ve dramını tekrar gözler önüne getirdi. Usta oyuncunun  sağlık durumunun iyi olmadığı öğrenildi.“Mutsuzluğun Başrolünde Oynuyor” Sanatçının hastanede çekilen fotoğrafları ile beraber, 2014 yılında belediye otobüsünde çekilmiş fotoğraflarını da paylaşan ve sanat camiasına sitem eden ünlü sanatçı Onur Akay, “Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nezih Tuncay,  Yalova Devlet Hastanesi'nde yatıyor! Sanatçı dostları nerede? İşte Nezih Tuncay'ın, 2014 yılında bir belediye otobüsünde ve en son hastanede çekilmiş fotoğrafları… Bu kareler, Türkiye'de emektar oyuncuların dramını gözler önüne seriyor! Tuncay, sanki mutsuzluğun başrolünde oynuyor. Sağlık durumu iyi olmayan değerli sanatçımız için dualarınızı eksik etmeyin.” dedi.








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