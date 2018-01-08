93 yaşında hayata veda eden Türk sinemasının duayen isimlerinden Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene Münir Özkul'un ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Törenin ardından naaşı Teşvikiye Camii'ne getirilen Özkul uğurlandı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Münir Özkul'un naaşı Teşvikiye Camii'nde kılınacak namaz için getirildi. Halk cenazeye katılabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Cami avlusu doldu taştı.

"HABABAM GÜM GÜM GÜM"

Büyük Usta'nın Türk bayrağına sarılı naaşı alkışlar eşliğinde uğurlandı. Cenaze aracı kalabalıktan yavaş yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Cenazede tam anlamıyla insan seli vardı. Halk "Hababam güm güm güm" diye bağırdı.

TÖRENE BAŞBAKAN DA KATILDI

Münir Özkul'un Teşvikiye'de yapılan cenaze törenine Başbakan Binali Yıldıırm da katıldı.

BAKIRKÖY MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

5 Ocak Cuma günü hayata gözlerini yuman Münir Özkul için ilk tören Muhsin Ertuğrul sahnesinde gerçekleşti. Daha sonra Nişantaşı'nda Teşvikiye Camii'ne getirilen Özkul, Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi.

DEVLET BAHÇELİ TAZİYE MESAJI GÖNDERDİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Münir Özkul'un vefatı nedeniyle ailesine taziye mesajı gönderdi. Bahçeli'nin taziye mesajı şu şekilde: "Türk meddah, sinema ve tiyatrosuna büyük katkıları olan Sayın Münir Özkul'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma yüce Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

HAMDİ ALKAN: ÇOK ÜZGÜNÜM

Cami avlusuna gazetecilere konuşan sanatçı Hamdi Alkan, "Beraber çalışmıştık, çok üzgünüm. Kitapları karıştırırken 'Oğlum Hamdi Alkan'a' diye Münir Özkul Tiyatrosu kitabı imzalamıştı.Oyunun da adı 'Bana çiçek yollama'. Buradaki sevgi, güzellik, ona her şeyi yolladı. Çok yalnız kalıyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

"ÇOK SEVDİĞİMİZ BÜYÜĞÜMÜZ, USTAMIZ"

Sanatçı Demet Akbağ da "Çok sevdiğimiz büyüğümüz, ustamız. Hem iyi bir oyuncu hem herkesin sevdiği biriydi. Ben kendisiyle iki oyun oynama şansını bulabildim. İki yıl üst üste aynı sahneyi paylaştık. O yüzden kendimi sadece böyle avutabiliyorum" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR USTAMIZI KAYBETTİK"

Oyuncu Salih Kalyon ise "Münir ağabey hepimizin hocası. Türk sinemasının, tiyatrosunun ustası. Biz onları görerek, oyuncu olmaya, tiyatrocu olmaya karar verdik. Büyük bir ustamızı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLUĞUMUZ HEP ONUNLA GEÇTİ"

Tiyatrocu Süheyl Uygur, "Son görevimizi yapmaya geldik. Ustayı kaybettik. Baba dostuydu. Çocukluğumuz hep onunla geçti. Çok güzel hatıralarımız var" dedi.

Selami Şahin," Çok önemli bir insanı kaybettik. Sinema dünyasında bir tarih. Onun yeri dolmaz. Tanrı'dan dileğimiz mekanı cennet olsun. Her şey bir varmış, bir yokmuş" diye konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından Münir Özkul'un cenazesi, "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" sloganlarıyla defnedilmek üzere Bakırköy Mezarlığı'na getirildi. Burada Özkul'un cenazesini Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve çok sayıda vatandaş alkışlarla karşıladı. Türk bayrağına sarılı tabutu, karanfillerle süslendi. Duayen sanatçının cenazesi dualarla defnedildi.

İşte cenazeden kareler:

Kaynak: haberinburada