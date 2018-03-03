Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı! Gece Yarısı Başlayacak
Kuzey Kore, Trump'ın Uzattığı Zeytin Dalını Kırdı!
Marmara'nın İncisinde Korkutan Yangın! 4 İlçede İtfaiye Alarma Geçti
Tek Boynuzla Doğan Bebek, Tıp Tarihine Geçti
En Yakın Arkadaşının 5 Yaşındaki Kızını Tecavüz Edip Öldürdü!
Suudi Kadınların Özgürlük Koşusu! İlk Kez Maratona Katıldılar
Badou Ndiaye, Takım Arkadaşıyla Birbirine Girdi
Galatasaray Gol Oldu Yağdı! Karabük'te Tarihi Skor
Afrin'deki Kritik Bölgede Yaralı Askerler Var!
Yeni İttifak Mı Kuruluyor! Merak Edilen Soru Cevabını Buldu
Beyaz Saray'da Kırmızı Alarm! Silah Sesleri Duyuldu
İki Ağanın Mirasçıları Harekete Geçti! Milyarlarca Lira Alabilirler
Daeş'in Eli Kanlı İnfazcıları Yakalandı!
Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı Küme Düştü!
Firari Savcı Baba Evinde Yakayı Ele Verdi! İşte Operasyonun Detayları
Çekya Serbest Bırakmıştı, Terör Mitinginde Ortaya Çıktı
Vitor Pereira'nın Takımından Tarihi Fark! 8-0
69 Yaşındaki Futbolcu, İlk Maçına Çıktı
Yoldaki Siyah Noktalara Dikkat! Teröristlerden Afrin'de Hain Plan
Bunu Da Gördük! Rumlar Türk Ürünlerini Vaftiz Edip Satıyor

Yeşilçam'ın iki ağır topunun atışmasında son perde!

YEŞİLÇAM'IN İKİ AĞIR TOPUNUN ATIŞMASINDA SON PERDE!

Hülya Koçyiğit, "Türkiye'de herkes fazla özgür" sözlerini eleştiren Ayşen Gruda'ya yanıt verdi. Koçyiğit, "Herkes, herkes hakkında fikrini söyleyebilmeli" dedi.

Tarih : 03 Mart 2018, 12:00
Puan Ver : Yeşilçam'ın İki Ağır Topunun Atışmasında Son Perde!(10/10)6

Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen 3. Yüksek İnsani Değerler Ödülleri, önceki gün yapılan törenle sahiplerine verildi. Organizasyonda bu yıl ilk kez bir sanatçı da ödül aldı. Hülya Koçyiğit'e örnek yaşamı, sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetleri ve sinema sanatına katkıları sebebiyle ödül sunuldu.

"DÜRÜSTLÜK VE SAMİMİYETTEN UZAKLAŞIYORUZ"

Ünlü sanatçı, tören sonrası duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bu ödüle layık görülmek çok büyük bir onur. Fedakârlık, sadakat, adalet, dürüstlük ve samimiyet; bütün bunlar öğrenilebilen duygular. Ama nedense günümüzde bu duygulardan yavaş yavaş uzaklaştığımızı fark ediyorum."

AYŞEN GRUDA'YA YANIT

Ayşen Gruda, Koçyiğit'in ' 'Türkiye'de herkes fazla özgür" sözlerini eleştirmiş, "Hülya Hanım bu hülyalardan bir an evvel uyansın" demişti. Koçyiğit, Gruda'nın açıklamaları hatırlatılınca "Herkes, herkes hakkında fikrini söyleyebilmeli" dedi.

Oyuncu, Gruda'ya kırılıp kırılmadığı sorulduğunda ise "Hayır" diyerek röportajı noktaladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yeşilçam  In  İki  Ağır  Topunun  Atışmasında  Son  Perde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER