Hülya Koçyiğit, "Türkiye'de herkes fazla özgür" sözlerini eleştiren Ayşen Gruda'ya yanıt verdi. Koçyiğit, "Herkes, herkes hakkında fikrini söyleyebilmeli" dedi.

Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen 3. Yüksek İnsani Değerler Ödülleri, önceki gün yapılan törenle sahiplerine verildi. Organizasyonda bu yıl ilk kez bir sanatçı da ödül aldı. Hülya Koçyiğit'e örnek yaşamı, sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetleri ve sinema sanatına katkıları sebebiyle ödül sunuldu.

"DÜRÜSTLÜK VE SAMİMİYETTEN UZAKLAŞIYORUZ"

Ünlü sanatçı, tören sonrası duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bu ödüle layık görülmek çok büyük bir onur. Fedakârlık, sadakat, adalet, dürüstlük ve samimiyet; bütün bunlar öğrenilebilen duygular. Ama nedense günümüzde bu duygulardan yavaş yavaş uzaklaştığımızı fark ediyorum."

AYŞEN GRUDA'YA YANIT

Ayşen Gruda, Koçyiğit'in ' 'Türkiye'de herkes fazla özgür" sözlerini eleştirmiş, "Hülya Hanım bu hülyalardan bir an evvel uyansın" demişti. Koçyiğit, Gruda'nın açıklamaları hatırlatılınca "Herkes, herkes hakkında fikrini söyleyebilmeli" dedi.

Oyuncu, Gruda'ya kırılıp kırılmadığı sorulduğunda ise "Hayır" diyerek röportajı noktaladı.

Kaynak: haberinburada