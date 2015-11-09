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yeşilçam'ın artisiydi şimdi ayakkabı boyacısı...

YEŞİLÇAM'IN ARTİSİYDİ ŞİMDİ AYAKKABI BOYACISI...

Yeşilçam'ın ünlü oyuncuu Ahmet Cengiz 61 yaşında ve şimdilerde hayatını oldukça zor sürdürüyor. Umuduz Şaban'ın Artist Ahmet'i yıllardır geçiminin ayakkabı boyacılığı yaparak sağlıyor.

Tarih : 09 Kasım 2015, 09:15
Puan Ver : Yeşilçam'ın Artisiydi Şimdi Ayakkabı Boyacısı...(10/10)10


Kemal Sunal'ın "Umudumuz Şaban" filmindeki "ibrikçi" karakteriyle hafızalarda yer eden "Artist Ahmet" lakaplı Ahmet Cengiz (61), Yeşilçam günlerini anarken ilerleyen yaşı nedeniyle mesleğini sürdürebileceği kapalı bir mekana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

 

Cengiz, sinema sektöründe geçirdiği 15 yılın ardından yerleştiği Gaziantep'in Nizip ilçesinde 31 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyor.

 

Figüran olarak rol aldığı bir filmdeki kavga sahnesinde burnu kırıldıktan sonra Yeşilçam'a veda eden Cengiz, sinemayla tanıştığı yılları ve unutamadığı günleri  anlattı.

 

İlkokul birinci sınıftan sonra okuldan ayrılarak boyacılık yapmaya başladığını dile getiren Cengiz, yoksul bir ailenin bireyi olarak evin geçimine katkı sağladığı yıllarda arkadaşlarıyla Nizip'te bir film çekildiği duyumu üzerine sete gittiklerini aktardı.

 

Sinema setinde ayakkabısını boyadığı oyuncu ve yönetmen Sami Tunç'un, ertesi gün çekimlerde kendisine bir rol verdiğini kaydeden Cengiz, daha sonra Yeşilçam'a merak sardığını ifade etti.








Etiketler: Yeşilçam  In  Artisiydi  Şimdi  Ayakkabı  Boyacısı    haber

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