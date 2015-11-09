

Kemal Sunal'ın "Umudumuz Şaban" filmindeki "ibrikçi" karakteriyle hafızalarda yer eden "Artist Ahmet" lakaplı Ahmet Cengiz (61), Yeşilçam günlerini anarken ilerleyen yaşı nedeniyle mesleğini sürdürebileceği kapalı bir mekana ihtiyaç duyduğunu söyledi.







Cengiz, sinema sektöründe geçirdiği 15 yılın ardından yerleştiği Gaziantep'in Nizip ilçesinde 31 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyor.







Figüran olarak rol aldığı bir filmdeki kavga sahnesinde burnu kırıldıktan sonra Yeşilçam'a veda eden Cengiz, sinemayla tanıştığı yılları ve unutamadığı günleri anlattı.







İlkokul birinci sınıftan sonra okuldan ayrılarak boyacılık yapmaya başladığını dile getiren Cengiz, yoksul bir ailenin bireyi olarak evin geçimine katkı sağladığı yıllarda arkadaşlarıyla Nizip'te bir film çekildiği duyumu üzerine sete gittiklerini aktardı.







Sinema setinde ayakkabısını boyadığı oyuncu ve yönetmen Sami Tunç'un, ertesi gün çekimlerde kendisine bir rol verdiğini kaydeden Cengiz, daha sonra Yeşilçam'a merak sardığını ifade etti.