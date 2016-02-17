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yeşilçam oyuncusu sahte paradan tutuklandı

YEŞİLÇAM OYUNCUSU SAHTE PARADAN TUTUKLANDI

Yeşilçam filmlerinde rol alan oyuncu Ahmet Uyanık, alıcı rolündeki polislere sahte 100 bin dolar satmaya çalışırken yakalandı ve tutuklandı.

Tarih : 17 Şubat 2016, 09:20
Puan Ver : Yeşilçam Oyuncusu Sahte Paradan Tutuklandı(8/10)7


Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çetenin yüklü miktarda piyasaya sahte para süreceği yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine çalışma başlatan ekipler, sahte parayı piyasaya sürmeye çalışan kişilerle alıcı rolünde bağlantıya geçti. Ataşehir'de bir AVM'nin otoparkında randevulaşıldı.

Ahmet Uyanık ve yanında bulunan Şükrü Polat, buluşma yerine otomobille geldi. Bir süre yapılan pazarlığın ardından para ortaya çıkınca polis harekete geçti. Gerçek kimliklerini açıklayan polisler, Ahmet Uyanık ve Şükrü Polat'ı gözaltına aldı. Çantada sahte 100 bin 800 dolar ve sahte 800 lira bulundu. Ahmet Uyanık'ın sahte paraları 15 bin liraya satmak istediği belirtildi. Uyanık, emniyetteki ifadesinde hakkındaki iddiayı kabul etmedi. 2 kişi sorgularının ardından savcılığa sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ahmet Uyanık ve Şükrü Polat tutuklanarak cezaevine gönderildi.








Etiketler: Yeşilçam  Oyuncusu  Sahte  Paradan  Tutuklandı    haber

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