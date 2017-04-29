YEŞİLÇAM EMEKTARI HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Yeşilçam'da 30'u aşkın filmde hem yapımcılık ve oyunculuk yapan Erdoğan Çakıcı, 81 yaşında yaşamını yitirdi
Türk sinemasına hem yapımcı hem de oyuncu olarak hizmet eden Erdoğan Çakıcı, hayatını kaybetti. Çakıcı'nın cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.
Yeşilçam'da 30'u aşkın filmde hem yapımcılık ve oyunculuk yapan 2 çocuk babası Erdoğan Çakıcı Eskişehir'de vefat etti. Çakıcı için Hacı Ali Bey Mahallesi'ndeki Hacı Ali Bey Camii'nde tören düzenlendi.
Törene Çakıcı'nın yakınları, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç ile çok sayıda kişi katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Erdoğan Çakıcı götürüldüğü Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Çakıcı, 81 yaşındaydı.
kaynak:habertürk
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