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Yeşilçam efsanesi, en büyük pişmanlığını anlattı

YEŞİLÇAM EFSANESİ, EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINI ANLATTI

Pelin Çift ile Yeşilçam Söyleşileri programına katılan usta oyuncu Cüneyt Arkın, "Keşke daha az çekseydim de dörtnala koşsaydım. Özgürlüklere, baharlara, çiçeklere" şeklinde konuştu.

Tarih : 25 Şubat 2018, 11:40
Puan Ver : Yeşilçam Efsanesi, En Büyük Pişmanlığını Anlattı(9/10)5

Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Pelin Çift ile Yeşilçam Söyleşileri programına Türk Sineması'nın efsane ismi Cüneyt Arkın katıldı.

DÜŞME TEHLİKESİ ATLATTI

Gecenin başında sahnede konukları selamlayan Yeşilçam'ın usta oyuncusu, bir hayranı tarafından kolundan çekilince düşme tehlikesi geçirdi. Yanındakilerin müdahalesi ile Cüneyt Arkın düşmekten son anda kurtuldu. Kendi dönem, programda Yeşilçam anılarını anlattı.

"BENİM KUŞAĞIM PARAYI VE ŞÖHRETİ BİLMEDİ"

"Benim kuşağım parayı ve şöhreti bilmedi arkadaşlar" diyen Cüneyt Arkın, "Hüseyin Peyda'yı, Erol Taş'ı hatta Eşref Kolçak'ı ve Fikret Hakan'ı öyle han, hamam, havuzlu evler, yalılar alacak kadar para kazanmadık. Ama ben buna hiçbir zaman yanmam. Ben asıl karakter oyunculara yanarım. Onların çoğu darülacezede, yaşlılar yurdunda öldü. Kimsesiz, Taksim'de, parklarda yattılar orada öldüler. Karakter oyuncular olmadan Türkiye'de Türk filmi çekilmezdi" dedi.

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI: KEŞKE DAHA AZ FİLM ÇEKSEYDİM

Film setlerinde gece gündüz çalıştığını söyleyen Cüneyt Arkın, "Cumartesi, pazar dahil çalışıyorum bir film bitiyor diğeri başlıyor. Bir kavga sahnesi vardı. Ara verdik kapıya çıktım. O kadar güzel bir yel esti yüzümü okşadı. Bir de koku geldi baktım salata kokuyor. Adam orada oturmuş salata soyarak satıyor. Bahar gelmiş benim haberim yok. Keşke daha az çekseydim de dörtnala koşsaydım. Özgürlüklere, baharlara, çiçeklere" şeklinde konuştu.

GENÇLERE NASİHAT

Gençlere nasihat eden Cüneyt Arkın, "Gençleri, bir arkadaşınız size bir sigara ikram ediyor, önünüz bir bardak içki koyuyor ve diyorsa ki iç bir kereden bir şey olmaz. O sizin arkadaşınız değil düşmanınızdır. Çünkü alkol, uyuşturucu bağımlılarına sorduğun zaman 10 tanesinin 9 tanesi beni arkadaş alıştırdı diyor. Bir kere filan yok ağzını değdirdiğin zaman seni bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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