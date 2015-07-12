Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylaları birbirine bağlayacak olan Yeşil Yol Projesi için yürütülen çalışmalar, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Yukarı Kavrun Yaylası'nda yöre halkını ve diğer bölgelerden gelen protestocuları bir araya getiren etkili bir direniş sonucunda durduruldu.