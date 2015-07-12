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‘yeşil yol'a direniş: ‘mahkeme nedir? devlet kimdir?'

‘YEŞİL YOL'A DİRENİŞ: ‘MAHKEME NEDİR? DEVLET KİMDİR?'

Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylaları birbirine bağlayacak olan Yeşil Yol Projesi için yürütülen çalışmalar, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Yukarı Kavrun Yaylası'nda yöre halkını ve diğer bölgelerden gelen protestocuları bir araya getiren etkili bir direniş sonucunda durduruldu.

Tarih : 12 Temmuz 2015, 18:43
Puan Ver : ‘Yeşil Yol'a Direniş: ‘Mahkeme Nedir? Devlet Kimdir?'(10/10)7


Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylaları birbirine bağlayacak olan Yeşil Yol Projesi için yürütülen çalışmalar, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Yukarı Kavrun Yaylası'nda yöre halkını ve diğer bölgelerden gelen protestocuları bir araya getiren etkili bir direniş sonucunda durduruldu.








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