

ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Karadeniz'de Samsun- Artvin arasında 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayan ve zecrecilerin Doğu Karadeniz'de kitlesel tepkisine neden olan Yeşil Yol ile yaylalara ulaşımın kolaylaştığını, 4 saatte gidilebilen yaylalara 1 saate kadar gidileceğini ifade etti. Başkan Yılmaz, Artvin ve Rize'deki tepkilerin akside Ordu'da vatandaşların projeyi desteklediğini savundu.



Karadeniz'de Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylalarını kapsayan yaklaşık 2 bin 567 kilometrelik ‘Yeşil Yol' ile Karadeniz yaylalarının birbirine bağlanması için çalışmalar 2.5 yıl önce başlatıldı. Rize ve Artvin'de yörede oturanlar ve çevreciler, ağaçların keildiği doğanın tahrip edildiğini belirterek büyük tepki gösterdi. Olaylar nedeniyle gündeme gelen, yüksek rakımlı yaylaları birbirine bağlayan, turizm yolu olarak planlanan 'Yeşil Yol' projesi ile 40 noktada oteller, restoranlar ile kayak tesislerinden oluşan turizm merkezleri oluşturulması planlanıyor.