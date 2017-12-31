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Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo İtalyan basınına verdiği röportajda, "futbolu bıraktıktan sonra filmlerde oynarım, iş adamı olabilirim" dedi.
Cristiano Ronaldo, Sky Italia'ya verdiği röportajda efsane İtalyan futbolcu Alessandro Del Piero'nun sorularını yanıtladı. Portekizli yıldız futbolcu, emekli olduktan sonra düşündüğü projelerden bahsetti.
Futbolu çok sevdiğini belirten Ronaldo, "Bir gün futbolu tabii ki bırakacağım. Futbolu bıraktıktan sonra da güzel bir hayatım olacak. Çok param olduğu için bunu söylemiyorum. Yeni şeyler deneyeceğim için söylüyorum" dedi.
"FİLMLERDE OYNARIM, İŞ ADAMI OLABİLİRİM"
Futbolculuk kariyerini noktaladığında kendi işini kurmak istediğini belirten yıldız futbolcu, "Filmlerde oynamak istiyorum, aktör olabilirim. Bir iş adamı da olabilirim. Kendi otellerimin, spor salonlarımın olmasını istiyorum. Gelecek planlarımı 27-28 yaşında belirlemeye başladım" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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