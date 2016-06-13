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yeşil pasaportlu türkler için ingiltere'ye vizesiz giriş teklifi

YEŞİL PASAPORTLU TÜRKLER İÇİN İNGİLTERE'YE VİZESİZ GİRİŞ TEKLİFİ

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nin AB ile Türkiye arasındaki vize serbestisi anlaşmasına yeşil pasaport sahibi Türkiye vatandaşlarının da dahil edilmesini önerdiği ortaya çıktı.

Tarih : 13 Haziran 2016, 09:14
Puan Ver : Yeşil Pasaportlu Türkler İçin İngiltere'ye Vizesiz Giriş Teklifi(8/10)7


Sunday Times gazetesinin haberine göre, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Janet Douglas tarafından 5 Mayıs'ta Londra'ya iletilen teklifte, AB ile Türkiye arasında varılan vize serbestisi anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra İngiltere'nin de tutumunu gözden geçirmesi gerektiği belirtilerek, "Seçeneklerden biri, özel pasaport sahibi Türk vatandaşlarına yeniden vizesiz seyahat imkanının değerlendirilmesi olabilir. Bu riskli, ancak Türkiye'ye önemli bir sembolik jest olur" denildi.








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