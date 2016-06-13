

Sunday Times gazetesinin haberine göre, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Janet Douglas tarafından 5 Mayıs'ta Londra'ya iletilen teklifte, AB ile Türkiye arasında varılan vize serbestisi anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra İngiltere'nin de tutumunu gözden geçirmesi gerektiği belirtilerek, "Seçeneklerden biri, özel pasaport sahibi Türk vatandaşlarına yeniden vizesiz seyahat imkanının değerlendirilmesi olabilir. Bu riskli, ancak Türkiye'ye önemli bir sembolik jest olur" denildi.