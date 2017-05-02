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yeşil çay içmek bakın hangi hastalıklardan koruyor...

YEŞİL ÇAY İÇMEK BAKIN HANGİ HASTALIKLARDAN KORUYOR...

Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ekrem Sezik, en çok tercih edilen bitki çaylarının başında gelen yeşil çay hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı

Tarih : 02 Mayıs 2017, 09:31
Puan Ver : Yeşil Çay İçmek Bakın Hangi Hastalıklardan Koruyor...(5/10)6


Yeşil çay, çok eski çağlardan beri bilinip tüketilen bir içecektir. Dünyanın en sağlıklı içecekleri arasında yer alan yeşil çay çok güçlü bir antioksidandır. Besin değeri oldukça yüksek olan yeşil çayın faydaları ise oldukça fazla...



C vitamini kaynağı olan yeşil çay, E vitamini açısından çok zengin bir bitki olup, aktif madde olarak keteşinler ve polifenoller içerir. Ayrıca manganez, krom, selenyum ve çinko açısından da oldukça zengindir.



Çok sağlıklı bir içecek olan yeşil çayın, insan vücuduna faydaları saymakla bitmiyor. İşte yeşil çay mucizesi...



"5 BİN YIL ÖNCE ÇİN'DE KULLANILIYORDU"



Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ekrem Sezik, en çok tercih edilen bitki çaylarının başında gelen yeşil çay hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.



Prof. Dr. Ekrem Sezik, “Yeşil çayın Güney Çin'de 5.000 yıl önce kullanıldığı ve yeşil çaydan değişik içecekler hazırlandığı bilinmektedir. Geleneksel Çin tababetinin, M.Ö. 1000-200 yılları arasında yazılmış kitaplarında, sağlıklı kişilerin stresten korunmak için yeşil çay içmeleri tavsiye edilmektedir. Kısacası bu bilgiler, yeşil çayın binlerce yıldır bilindiğini ve şifa verici olarak kullanıldığını göstermektedir. Diğer taraftan, son yıllarda yapılan çalışmalar sağlığı korumada antioksidanların önemli bir rolü olduğunu ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla antioksidan etkideki maddeleri çay içerek almak gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Değişik antioksidan maddeleri taşıyan bitki kısımlarından hazırlanan poşet bitki çayları piyasada bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi yeşil çaydır. Bu yüzden son yıllarda ülkemizde de yeşil çay tüketimi oldukça artmıştır" dedi.



 



kaynak:habertürk








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