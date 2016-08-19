

2000 yılından bu yana insani yardım alanında faaliyet gösteren Yeryüzü Doktorları, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nü 14 bin gönüllü ve 169 çalışanı ile kutluyor. 2003 yılında Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Birleşmiş Milletler temsilciliğine yönelik gerçekleştirilen saldırı sonucu 22 insani yardım çalışanının yaşamını yitirdiği gün olan 19 Ağustos, tüm dünyada Dünya İnsani Yardım ve Çalışanları günü olarak anılıyor. Bu günde Türkiye'deki 10 bin, dünya genelindeki milyonlarca insani yardım çalışanının zorluklarla dolu mesleklerine bir kez daha dikkat çekiliyor.



Yeryüzü Doktorları gönüllüsü ve Somali İbn-i Sina Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Abdi Dalmar insani yardım alanında çalışmayı şöyle açıklıyor; "İnsani yardım kişinin yaptığı işe kendini her yönüyle adamasını ve yüksek özveri ile hareket etmesini gerektiriyor. Çünkü insani yardım alanı, çok az bir maddi kazanç karşılığında büyük tehlikelerle karşı karşıya gelebilme riskini barındırıyor. Ancak, muhtaç insanların hayatını kurtarmak ve onların yaşamında unutamayacakları değişimlerin parçası olmak manevi yönden çok büyük bir değer teşkil ediyor".