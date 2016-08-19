O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yeryüzü doktorları, 'dünya insani yardım günü'nü kutluyor

YERYÜZÜ DOKTORLARI, 'DÜNYA İNSANİ YARDIM GÜNÜ'NÜ KUTLUYOR

2009 yılında Birleşmiş Milletler kararıyla Dünya İnsani Yardım Günü olarak anılmaya başlayan 19 Ağustos, tüm dünyada insani yardım alanında çalışan kişilerin kutsal vazifelerine dikkat çekerken, bu uğurda yaşamını yitirenlerin de hatırasına sahip çıkıyor

Tarih : 19 Ağustos 2016, 14:40
Puan Ver : Yeryüzü Doktorları, 'dünya İnsani Yardım Günü'nü Kutluyor(0/10)


2000 yılından bu yana insani yardım alanında faaliyet gösteren Yeryüzü Doktorları, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nü 14 bin gönüllü ve 169 çalışanı ile kutluyor. 2003 yılında Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Birleşmiş Milletler temsilciliğine yönelik gerçekleştirilen saldırı sonucu 22 insani yardım çalışanının yaşamını yitirdiği gün olan 19 Ağustos, tüm dünyada Dünya İnsani Yardım ve Çalışanları günü olarak anılıyor. Bu günde Türkiye'deki 10 bin, dünya genelindeki milyonlarca insani yardım çalışanının zorluklarla dolu mesleklerine bir kez daha dikkat çekiliyor.



Yeryüzü Doktorları gönüllüsü ve Somali İbn-i Sina Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Abdi Dalmar insani yardım alanında çalışmayı şöyle açıklıyor; "İnsani yardım kişinin yaptığı işe kendini her yönüyle adamasını ve yüksek özveri ile hareket etmesini gerektiriyor. Çünkü insani yardım alanı, çok az bir maddi kazanç karşılığında büyük tehlikelerle karşı karşıya gelebilme riskini barındırıyor. Ancak, muhtaç insanların hayatını kurtarmak ve onların yaşamında unutamayacakları değişimlerin parçası olmak manevi yönden çok büyük bir değer teşkil ediyor".








Etiketler: Yeryüzü  Doktorları    Dünya  İnsani  Yardım  Günü    Kutluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER