YERLİ YATIRIMCILARIN DOLAR SATIŞI, KURUN YÜKSELİŞİNİ DURDURDU
Yerli yatırımcıların kurdaki artışı satış fırsatı olarak gördüğünü belirten bankacılar, dolarda yaşanan yükseliş hızını, yatırımcıların yaptığı 2 milyar dolara yakın satışın kestiğini belirtiyor.
ABD ile yaşanan vize kriziyle önceki gün piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanırken, dolardaki hızlı yükselişin yerli kurumlar ve yerli yatırımcılar için satış fırsatı olarak algılandığı ortaya çıktı. Doların, piyasa açılmadan elektronik işlemlerde 3.90 TL'li seviyeleri aşması, piyasalar açılınca da gün içinde 3.80'li seviyeleri görmesiyle birlikte yerli şirketlerden ve yatırımcılardan yoğun satış emirleri geldiği öğrenildi. Bankacılar, pazartesi günü yabancı yatırımcıların döviz talebine karşın, yerli kurumsal ve bireysel yatırımcıların hem doğrudan hem de opsiyonlu işlemlerde yaptıkları ciddi satışların, Türk Lirası'nda daha fazla değer kaybının yaşanmasını engellediğini belirtiyorlar.
TARİHİ GÜNLERDEN BİRİ YAŞANDI
Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre bankacılar, pazartesi günü piyasada yaşanan döviz satışının 2 milyar dolar seviyelerinde gerçekleştiğini ifade ediyor. Döviz piyasasında tarihi günlerden birinin yaşandığını vurgulayan bankacılar, özellikle 3-4 ay önceden 3.65 seviyelerinden maliyet yapan yatırımcıların ciddi satış yaptıklarını belirtiyor. Piyasaların hem içeride hem de dışarıda yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeleri yakından izlediğini ifade eden bankacılar, içeride TSK'nın İdlib operasyonunun, dışarıda ise ABD Merkez Bankası FED'in şahince duruşunun piyasalara yön veren ana konular olacağına dikkat çekiyor. Bankacılar, bütün bu riskler nedeniyle piyasada yaşanan rahatlamanın geçici olabileceği uyarısında bulunuyor.
ABD İLE YAŞANAN VİZE KRİZİYLE FIRLAYAN DOLARIN HIZINI YERLİ SATIŞLARI KESTİ
6 Ekim 2017: 3.6130
9 Ekim 2017 / Saat: 01.30: 3.7622
9 Ekim 2017 / Saat: 9.30: 3.6753
9 Ekim 2017 / Saat: 18.15: 3.7372
10 Ekim 2017: 3.6710
Dolar dün 3.66-3.67 TL seviyelerinde işlem gördü. Önceki gün yüzde 2.7 düşen Borsa İstanbul ise dün kayıplarının büyük kısmını geri alarak yüzde 2.07 yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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