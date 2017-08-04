YERLİ TURİSTLER AKRABA EVİNDE KONAKLAMAYI TERCİH ETTİ
2017'nin ilk çeyreğinde 10.2 milyon yerli turist seyahat gerçekleştirdi. Seyahatlerde ilk sırayı akraba ziyaretleri alırken yerli turist çoğunlukla tanıdık evinde konaklamayı tercih etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin "Hanehalkı Yurt içi Turizm" verilerini açıkladı. Buna göre yılın ilk üç aylık bölümünde seyahate çıkanların geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,2 azalarak 12 milyon 662 bin seyahat olarak gerçekleşti.
YERLİ TURİST 398 LİRA HARCADI
Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 104 milyon 848 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,3 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 398 TL oldu. Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2017 yılının I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20 artarak 5 milyar 43 milyon 936 bin TL olarak gerçekleşti.
PAKET TURA 220.5 MİLYON LİRA
Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 95,6'sını 4 milyar 823 milyon 399 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 4,4'ünü ise 220 milyon 538 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.
AKRABA ZİYARETLERİ İLK SIRADA
Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 72,1 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada yüzde 10 ile "sağlık", üçüncü sırada ise ile yüzde 8,5 ile "gezi, eğlence, tatil" yer aldı.
TANIDIK EVİNDE KALDILAR
Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 90 milyon 28 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş, akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 5 milyon 78 bin geceleme ile "otel" yer alırken, "kendi evi" 4 milyon 139 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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