Yılın yaklaşık üçte birinin tatille geçecek olması ve bu yıl mayısa denk gelen ramazan erken rezervasyonlara ilgiyi patlattı. Henüz ocak ayı sona ermeden erken rezervasyonlarda çift haneli büyüme yakalandı. Rus turistlerin ardından Avrupalıların da Türkiye'ye geri dönmeye başlamasıyla birlikte canlanan talep otel fiyatlarını da artırdı.

FİYAT ARTIŞI YÜZDE 70'İ BULDU

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre; otellerin ortalama fiyat artışı yüzde 30 olurken, bu rakam bazı otellerde yüzde 70'i buldu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, erken rezervasyonların Türkiye genelinde çift haneli büyüdüğünü, bazı bölgelerde yüzde 50'ye vardığını söyledi.

"ODA BULMAK ZOR"

Tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz ise oda fiyatlarının yüzde 20-25 zamlanacağını öngördü. Yerli turist rezervasyonlarında ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış olduğunu belirten Küçükyılmaz "Bu yıl hem yabancı hem de yerli turistlerin taleplerinde ciddi artış yaşanacağından, tatil sezonunda otellerde boş oda bulmak çok zor olacak" dedi.

Yabancı turist sayısının 2018'de yüzde 20 artışla 38 milyona çıkacağını söyleyen Küçükyılmaz, "Son yıllarda düşen tatil fiyatları bu yıl biraz artacaktır. Geçen yıla göre yüzde 20-25 civarında oda fiyatlarının artacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

5 YILDA YÜZDE 55 ARTTI

5 yıllık artış yüzde 55 Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon hesaplamasında kullandığı tüketici fiyat endeksi madde sepeti ve ortalama fiyatlarına göre yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turların fiyatlarında 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 16'ya varan oranda artış yaşandı. Söz konusu fark son 5 yıl göz önüne alındığında ise yüzde 48.6 olarak karşımıza çıkıyor. Paket turların en çok ilgi gördüğü yaz aylarında fiyat artışı 2017'de yine 2016'ya göre yüzde 26.4 olarak ölçülürken, son 5 yılda yüzde 55'e çıkıyor.

MAYISA DENK GELEN RAMAZAN YOĞUNLUĞU ARTIRDI

Son 5 yıldır yaz dönemine denk gelen ramazan ayının bu yıl mayıs ayında başlaması turizmde yaşanan hareketliliğin bir diğer sebebi olarak gösteriliyor.

"NEREDE KALMIŞTIK" DEYİP DEVAM EDİYOR

Birçok tatil sitesi, Mart 2017'de Türkiye faaliyetleri durdurulan online otel arama sitesi Booking.com'un boşluğunu doldurmak için rekabet halinde. Bunlardan İlab Ventures'un sahibi olduğu Neredekal.com ise, Hollandalı sitenin neredeyse bire bir kopyası sayılabilecek bir sayfa ve logo tasarımıyla faaliyetlerine devam ediyor.

AYNI ORANDA KOMİSYON ALIYOR

Her sitenin otel işletmelerinden aldığı komisyon oranları değişiklik gösterse de, Booking. com yüzde 15 ile 18 arası komisyon oranlarında çalışmasıyla biliniyor. Neredekal'ın da benzer komisyon oranları ile çalışması ise, özellikle Ege bölgesindeki butik otel işletmecileri arasında söz konusu sitenin Booking'in bir iştiraki sanılmasına yol açmış durumda.

Kaynak: haberinburada