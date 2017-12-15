Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, yerli tankta seri üretimin 2019 yılının ilk çeyreğinde başlayacağını duyurdu. Daha önce Bloomberg'e Kasım ayında konuşan üst düzey bir yetkili, üç şirketin Altay tankı için verdiği teklif evrakının yaklaşık 12 sandıktan oluştuğuna işaret ederken, evrakın değerlendirilmesinin uzun süreceğini, ancak maksimum 3 ay içerisinde bu ihalenin sonuçlanacağını söylemişti.

500 ADETLİK SERİ ÜRETİM

250'si opsiyonlu olmak üzere 500 adetlik seri üretim için çıkılan ihalede üç teklif alınan Altay Tankı projesinde, Türkiye'nin hedefi ihaleyi maksimum 3 ay içerisinde tamamlamak.

"TÜRKİYE'NİN MOTOR ENDİŞESİ YOK"

Tankın motoru konusunda Türkiye'nin bir endişesinin bulunmadığının altını çizen yetkili, "Altay Tankı'nın motorunu bulamadık, bulamıyoruz" şeklinde bir algının doğru olmadığını belirtirken, Almanya'dan olumsuz bir yanıt gelmesi durumunda alternatiflerin değerlendirileceğini söyledi

Kaynak: haberinburada