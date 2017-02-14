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yerli otomobille ilgili önemli gelişme

YERLİ OTOMOBİLLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: "Şu anda görüştüğümüz birkaç sanayicimiz var. Onlarla beraber çalışıyoruz.

Tarih : 14 Şubat 2017, 16:59
Puan Ver : Yerli Otomobille İlgili Önemli Gelişme(10/10)8


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: "Şu anda görüştüğümüz birkaç sanayicimiz var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Birbiriyle anlaşan sanayicilerimizin oluşturacakları yeni bir şirket, yapı, konsorsiyumla devam edeceğiz. TÜBİTAK'ın bugüne kadar yaptığı çalışmaları bu konsorsiyuma vereceğiz, konsorsiyum bunları değerlendirecek" açıklamasında bulundu.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli marka otomobil konusunda iş modelinde dönüşüme gidildiğini belirterek, "Şu anda görüştüğümüz birkaç sanayicimiz var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Birbiriyle anlaşan sanayicilerimizin oluşturacakları yeni bir şirket, yapı, konsorsiyumla devam edeceğiz." dedi.



Özlü, araba tasarımına büyük ilgi duyan 13 yaşındaki otistik Mesut Uygun'u makamında kabul etti.  Basın mensuplarının yerli otomobil konusundaki sorularını yanıtlayan Özlü, yerli marka otomobil çalışmalarının iyi gittiğini söyledi.



 



kaynak:milliyet








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