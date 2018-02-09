YERLİ OTOMOBİLİN ŞARJ ÜNİTELERİ ERZURUM'DA ÜRETİLECEK
AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, yerli otomobile takılacak şarj ünitelerinin Erzurum'da üretileceğini açıkladı.
Yerli otomobilin nerede üretileceği merak konusu olmaya devam ederken milli otomobilin şarj ünitelerinin üretileceği şehir belli oldu. AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, yerli otomobile takılacak şarj ünitelerinin Erzurum'da üretileceğini açıkladı.
ERZURUM'DA ÜRETİLECEK
Nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve özel öğretimin genel öğretimdeki payını yükseltmek amacıyla devletin sektöre sunduğu teşvik ve imkanlarla ilgili devletten beklenenler konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla istişare toplantısı yapıldı.
Toplantıda konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ise yerli otomobilin şarj ünitelerinin Erzurum'da üretileceğini belirtti.
30 MİLYON LİRALIK YATIRIM OLACAK
Bu proje kapsamında en az 100 kişinin istihdam edileceğini ifade eden Ilıcalı, "20-30 milyon liralık bir yatırım olacak. 100 kişinin istihdam edeceği yerli otomobilin bir parçası olan şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek. Erzurum'a hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Kaynak: haberinburada
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