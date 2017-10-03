YERLİ OTOMOBİLDEN VERGİ ALINMAYACAK
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin yaygınlaştırılması ve piyasaya güçlü bir giriş yapabilmesi için ÖTV'den muaf tutulacağını kaydetti.
Yerli ve milli üretim Otomobil için düğmeye basılmasına sayılı günler kaldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, çalışmaların tamamlandığını belirterek, bu ay içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi. Özlü, yerli otomobilin yaygınlaştırılması ve piyasaya güçlü bir giriş yapabilmesi için Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulacağını kaydetti.
"ORTAKLIK MODELİ KURULACAK"
Bakan Özlü, en az 3, en fazla 5 ismi bir araya getiren bir ortaklık modeli kurulacağını ifade etti. Bu ortaklık modelinde halihazırda farklı lisanslar altında yabancı marka otomobil üreten grupların yer almayacağına dikkat çeken Özlü, şöyle konuştu:
"ÖNCELİK ELEKTRİKLİ MOTORDA"
"Yerli otomobilde öncelik elektrikli motor, batarya ve yazılım teknolojisinde olacak. Kullanımı yaygınlaştırmak için teşvik edici düzenlemeler yapılacak. Bu kolaylıkları üretim yapacak firmalarla bir araya gelerek onlardan görüş alıp belirleyeceğiz."
Araç alacak veya kiralayacak devlet kurumlarının yerli otomobil alması da teşvik edilecek. Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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