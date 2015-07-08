Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık yaptığı açıklamada, yerli otomobilde Ağustos sonuna kadar dört tane prototip olacak elimizde. 2016 yılında da 30-40 arası bir filo üretmeyi hedeflediklerini söyledi.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, tekrar seçime gidilmeden yeni hükümetin kurulmasını temenni ettiğini belirterek, "Milli irade tecelli etmiş. 'Ben beğenmiyorum, oynamıyorum, yerimi beğenmedim' deme şansımız yok. Mesajı her partinin kendisi açısından çok iyi alması ve ona göre hükümet oluşumunu bir an önce gerçekleştirmesi gerekiyor" dedi.







Işık, NTV'de katıldığı programda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.







Bugün açıklanan sanayi üretim endeksi verilerini değerlendiren Işık, ortaya çıkan tablonun geleceğe dair olumlu izlenimler verdiğini söyledi.