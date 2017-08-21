YERLİ OTOMOBİL İÇİN 15 ŞİRKETLE GÖRÜŞÜLDÜ
Yerli otomobilde sona yaklaşılırken, projenin arka planına ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre hükümet yetkilileri, yerli otomobilin üretimi için sayıları 15'i bulan babayiğit adayıyla görüştü. Babayiğit adayları arasında Fiba, Karsan, Kale, Sanko, Koç, BMC, Vestel gibi Türkiye'nin önde gelen grupları olduğu ortaya çıktı. Görüşülen babayiğit adayları arasında otomotiv sektörü dışında faaliyet gösteren gruplar da bulunuyor. Adaylar arasında en dikkat çeken isim ise Fiba Grubu'nun patronu Hüsnü Özyeğin oldu.
CUMHURBAŞKANI AÇIKLAYACAK
Perakendeden eğitime, enerjiden limancılığa kadar birçok alanda faaliyet gösteren duayen işadamı, hükümetten gelen talep üzerine daha önceden hiç bilmediği otomotiv sektörünü araştırmış. Sektördeki birçok isimle bizzat görüşüp, fikir almış. Ancak Özyeğin'in yerli otomobil yatırımına uzak durduğunu duydum. Umarım, daha önce GSM sektörüne yatırım yapmadığı için pişman olan Özyeğin, aynı pişmanlığı yerli otomobil için yaşamaz. Türkiye'nin önde gelen 15 grubuyla yapılan görüşmelerde sona gelindi. Bazı isimler öne çıktı. Ancak kimin ya da kimlerin babayiğit olacacağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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