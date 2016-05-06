

Türkiye ihracatının lideri otomotiv sektöründe yeni ürün ve teknoloji geliştirerek katma değeri artırmak ve küresel rekabette güç kazanmak amacıyla düzenlenen 5. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması başladı.



Açılışta konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yerli otomobil ile ilgili açıklamalarda bulundu. Işık, yerli otonun 20 litre yakıtla 1.000 kilometre yol alabileceğini belirterek "Öncelikle, TÜBİTAK'ta geliştirdiğimiz batarya teknolojilerini Türk otomobilinde kullanacağız. Bu araç 2 TL'lik şarj maliyetiyle büyükşehir trafiğinde 100 kilometre yol yapabilecek. Şehirler arası yolculuklarda ise arabadaki küçük jeneratör devreye girerek bataryayı şarj edecek. Burada da 20 litrelik yakıtla 1.000 kilometre mesafenin kat edilmesini öngörüyoruz" diye konuştu.