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yerli otoda üretici belli oldu

YERLİ OTODA ÜRETİCİ BELLİ OLDU

Yerli otonun özel sektör tarafından üstlenilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü Külliye'de 300 kişilik iş adamları grubuna hitaben yapacağı konuşmada üreticiyi açıklayacak.

Tarih : 31 Ekim 2017, 11:30
Puan Ver : Yerli Otoda Üretici Belli Oldu(7/10)5


Yerli otomobil çalışmalarında kritik viraj aşıldı. Projeyi ünlü firmalarla oluşturulan ortak girişim grubu üstlenecek. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından birebir yapılan görüşmelerle ortak girişim grubu oluşturulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onayladığı üretici listesini perşembe günü açıklayacak.



ÇOK ÖZEL TEŞVİK VERİLECEK



Yerli otomobilin yapımını üstlenen üreticilerin açıklanacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya 300'ü aşkın bir işadamı grubunu ağırlayacağı öğrenildi. Yerli otomobil için koordinasyon görevi yapan TOBB ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün çabalarıyla birden çok şirket ve iş adamının talip olduğu yerli otomobil için ortak girişim grubu oluşturuldu. Ortak girişim grubuna yürürlükte olan teşviklerin yanı sıra çok özel teşvikler de sunulacak. Edinilen bilgiye göre; Bakan Özlü'nün telaffuz ettiği tarih olan 2019 yılına yerli otomobil yetiştirilecek. Yerli otomobilin özel yatırımcı tarafından yapılması için organizatörlük görevini üstlenen TOBB'un girişim grubunda yer alması için Hyundai Assan'ın da ortağı olan Kibar Holding'le temas halinde olduğu konusu daha önce gündeme gelmişti.



KİBAR HOLDİNG'LE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ



Hyundai Assan'la otomotiv üretiminin yanı sıra Assan Hanil ile de koltuk üretimi ve otomotiv parçaları ürettiklerini söyleyen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, "Yerli otomobil projesi devreye alındığı takdirde bizde bütün know-how'ımızı kullanarak kendimizi o ürünlerin içerisine en etkin, yetkin ve güncel ve en iyisini üretebilme imkanımız var. Bu etkin ve yetkinliğimizi gönülden her zaman kullanırız. TOBB ile birtakım çalışmalarımız var. Bizimle istişare edildi. Gerekli açıklamayı TOBB yapacak" açıklamasında bulunmuştu.



İNAN KIRAÇ DA YERLİYE TALİP



Kimlerle görüşüldüğü ve ortak girişim grubunda kimlerin yer alacağı konusu TOBB tarafından sır gibi saklanıyor. Karsan'ın da sahibi Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, 2014 yılında yerli otoya talip olduğunu açıklamıştı. Dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile yakın temas halinde olan Kıraç, yerli otonun hayali olduğunun altını çizmişti. Kıraç en güçlü adaylardan biri olarak ön plana çıkarken, BMC ve Vestel gibi yerli şirketlerin adları da basında yer almıştı. Kaynak: Yeni Şafak



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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