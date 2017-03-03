

Sanayi Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil konusunda iş modelinde değişiklik yaptıklarını söyledi. Bu anlamda özel sektörün önde olduğu, devletin desteklediği bir modelle yola devam edeceklerini dile getiren Özlü, “Küresel bir başarı hedefliyoruz. Sadece Türkiye için değil, bütün dünya için otomobil üreteceğiz. Nasıl ki yabancı markalar Türkiye'de fabrikalar kurup, otomobil üretiyorlarsa biz de benzer şekilde bir başarıyı hedefliyoruz” dedi.



Üretimi tek kişinin yapması kadar çok ortaklı olmasının da riskler taşıdığına dikkati çekerek birbirleriyle anlaşan, istekli bir konsorsiyum arzu ettiklerini, önümüzdeki günlerde kimlerin olduğunu açıklayacaklarını söyledi.



ANTARKTİKA'DA 9 KİŞİLİK EKİP



Özlü, TÜBİTAK reformunu da 15 Mart'tan önce yasalaştırmayı hedeflediklerini belirterek “Dağınık bir bütçe sistemi yerine toplu bir özel hesapta toplanan bütçe sistemi getiriyoruz. Her alanda destek vermeyeceğiz. Stratejik gördüğümüz, Türkiye'nin siyasi stratejik hedeflerine uygun alanlarda destekler vereceğiz” diye konuştu.



Özlü ayrıca, Antarktika'ya 9 kişiden oluşan araştırma grubu gönderdiklerini de anlatarak kıtanın neresinde üs kurulabileceğine ilişkin fizibilite etüdü yapılacağını dile getirdi. Sürekli orada kalacaklarını ifade eden Özlü, üssün muhtemelen 2018'de kurulacağını kaydetti. Özlü, Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasına ilişkin yasa tasarısının da Meclis'e sevk edildiğini, gelecek hafta yasalaşmasını beklediklerini belirtti.







kaynak:habertürk