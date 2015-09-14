Ege Üniversitesi (EÜ) Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu, ileri evre beyintümörleri için başlatılan yeni kanser aşısı çalışmalarını yeterli kaynak veya bağış bulamadıkları için durdurmak zorunda kaldıklarını açıkladı.



Prof. Dr. Haydaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan ömrünü 10 yıla kadar uzattığı bilinen immünoterapinin tedavide yeni umutlar vadettiğini söyledi. İmmünoterapiye örnek olarak "kanser aşılarını" gösteren Haydaroğlu, Ege Üniversitesi bünyesinde de ileri evre beyin tümörleri konusunda aşı çalışmaları başlattıklarını ifade etti.