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yerli kanser aşısı destek bekliyor

YERLİ KANSER AŞISI DESTEK BEKLİYOR

Ege Üniversitesi (EÜ) Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu, ileri evre beyintümörleri için başlatılan yeni kanser aşısı çalışmalarını yeterli kaynak veya bağış bulamadıkları için durdurmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Tarih : 14 Eylül 2015, 18:14
Puan Ver : Yerli Kanser Aşısı Destek Bekliyor(4.5/10)6


Prof. Dr. Haydaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan ömrünü 10 yıla kadar uzattığı bilinen immünoterapinin tedavide yeni umutlar vadettiğini söyledi. İmmünoterapiye örnek olarak "kanser aşılarını" gösteren Haydaroğlu, Ege Üniversitesi bünyesinde de ileri evre beyin tümörleri konusunda aşı çalışmaları başlattıklarını ifade etti.








Etiketler: Yerli  Kanser  Aşısı  Destek  Bekliyor    haber

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